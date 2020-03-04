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Супермодель Жизель Бундхен рассказала о свидании вслепую с Томом Брэди

Супермодель Жизель Бундхен рассказала о свидании вслепую с Томом Брэди
15:12 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:После предыдущих неудачных свиданий модель не надеялась на что-то интересное. Она решила, что не будет затягивать встречу с Брэди.

С 2009 года супермодель Жизель Бундхен замужем за футболистом Томом Брэди. Перед свадьбой пара встречалась два года. Сейчас супруги воспитывают сына и дочь.

В интервью The Tonight Show Бундхен рассказала, как познакомилась с Томом. По ее словам, наладить личную жизнь ей помогали друзья.

Это была забавная история, потому что по какой-то причине все мои друзья думали, что мне нужно найти парня. Так что свидание с Томом было моим третьим свиданием вслепую, — сказала Жизель. 

 
 
 
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My forever Valentine

Публикация от Tom Brady (@tombrady)

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Я подумала: все, надо заканчивать с этими свиданиями. На этот раз встретимся, выпьем, но ненадолго. И все, — поделилась Жизель.

Однако свидание с квотербеком New England Patriots пошло не по плану Бундхен. Обычная встреча обернулась для нее замужеством и дальнейшей совместной жизнью с футболистом.

Когда я увидела его добрые глаза, я сразу влюбилась. И подумала: «Что? Как?!» Просто он был таким… Ну, вы знаете, какой он милый и привлекательный, — призналась модель.

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Отношения, Знаменитости, супермодель, Жизель Бундхен.
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