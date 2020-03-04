Богато жить не запретишь: 10 самых дорогих особняков знаменитостей (Фото)

1 Глядя на эти 10 безумно дорогих домов, понимаешь, что на ниве поп-музыки можно весьма прилично зарабатывать. Похоже, что, как только артист становится достаточно популярным, он тут же приобретает большой дом или шикарную машину. Будь то в шумном мегаполисе Нью-Йорк или на холмах Калабасаса (Calabasas) в Калифорнии, эти поп-звезды знают, как жить на широкую ногу. Кэти Перри: 7,5 млн долларов Кэти Перри стала популярной, благодаря песне I Kissed A Girl еще в 2008 году, и с тех пор все у этой талантливой певицы складывалось гладко. Благодаря уникальному голосу и выбранному стилю, Кэти не нужно беспокоиться о том, чтобы убиваться, зарабатывая деньги. В прошлом году Кэти купила дом на Лос-Анджелесских холмах за 7,5 миллиона долларов. Что еще более впечатляет, так это то, что этот дом предназначен исключительно для ее друзей и семьи, когда они находятся в городе... Площадь дома составляет более 370 кв. м, и расположен он внутри закрытого сообщества.

2 Чарли Пут: 9 млн долларов Еще в 2016 году Чарли Пут штурмом взял музыкальный Олимп. Сегодня его песни, Cheating оn уou, Mother, и I Warned Myself не выходят из чартов. Благодаря своим хитам, Пут живет роскошной жизнью в Беверли-Хиллз. В 2017 году он купил особняк за 9 миллионов долларов. Из дома открывается потрясающий вид на каньоны, в нем есть бассейн, множество спален и много роскоши.

3 Бритни Спирс: 7,4 млн долларов У Бритни Спирс было несколько домов. Со времен ее пребывания в The Mickey Mouse Club она была в центре внимания и до сих пор исполняет свои лучшие хиты. Благодаря своей упорной работе на протяжении многих лет, Бритни не составило труда выложить 7,4 миллиона долларов за виллу Thousand Oaks в Калифорнии. Дом расположен на более чем 80 000 кв. м земли, и в нем пять спален!

4 Адель: 10,6 млн долларов Этим летом английская певица Адель выложила 10,6 миллиона долларов за то, что назвала для себя домом. Расположенный в Беверли-Хиллз, этот дом находится не слишком далеко от другого дома, которым она владеет. Внутри много естественного света, красивой архитектуры и дерева. В доме пять спален, в которых достаточно места для ее сына, друзей и семьи, которые приезжают к ней погостить.

5 Гарри Стайлз: 11,5 млн долларов Когда Гарри Стайлз покинул One Direction, фанаты забеспокоились, что он никогда не сможет сделать сольную карьеру. Часто певцам бывает трудно разорвать договор и стать самостоятельной звездой, но у Гарри это получилось. Он смог создать свой собственный стиль, а также оказаться в топах чартов. И благодаря своему успеху, он смог купить таунхаус с прекрасным видом за 8,8 миллиона фунтов стерлингов (около 11,5 миллиона долларов США) на Голливудских холмах, его площадь составляет 400 кв. м.

6 Сэм Смит: 15,5 млн долларов Сэм Смит начинал как скромный исполнитель, который пел песни о неуверенности и разбитом сердце. Однако сегодня он зажигает с такими композициями как Dancing With A Stranger и Midnight Train. Благодаря успеху Смита, он смог потратить 12 миллионов фунтов стерлингов (около 15,5 миллионов долларов США) на дом в Северном Лондоне. Красивый дом с каменным фасадом имеет богатую историю и прекрасно скрыт от посторонних глаз. Сэм, похоже, артист, который любит свою музыку, но не меньше любит скрывать свою частную жизнь.

7 Ариана Гранде: 16 млн долларов Когда Ариана Гранде и Пит Дэвидсон были помолвлены, они решили начать все сначала и поселиться в Нью-Йорке. Там пара купила пентхаус за 16 миллионов долларов, в котором есть пять спален для отдыха. Найти пентхаус в Челси не всегда легко. В этом есть крытый бассейн, красивая терраса с видом на город и огромный кинотеатр IMAX на случай, если Ариана вдруг захочет посмотреть какой-нибудь фильм. Сейчас непонятно, как ей живется в этом пентхаусе, спустя год после расставания с Питом. Однако 16 миллионов долларов за пентхаус вполне достаточно, чтобы обосноваться там навсегда.

8 The Weeknd: 25 млн долларов Проникновенный голос исполнителя The Weeknd позволяет ему петь в разных жанрах, и за короткое время он стал богатым человеком. В ноябре 2019 года успех исполнителя стал очевиден, когда он потратил 25 миллионов долларов на особняк в Беверли-Хиллз. Известный как "холостяцкая берлога", этот дом площадью 762 кв. м включает четыре спальни. Безумнее всего то, что за эти деньги The Weeknd получил не целый дом - это пентхаус в 22-этажном здании.

9 Тейлор Свифт: 25 млн долларов Неудивительно, что Тейлор Свифт стоит миллионы. Ее песни всегда находятся на вершине чартов, и в музыкальную индустрию она вносит инновационные изменения. Благодаря своей известности в музыкальном мире, Тейлор купила дом в Голливуде за 25 миллионов долларов. Этот очаровательный дом был построен в 1934 году и отличается особым характером. Учитывая, что Тейлор любит уют, этот красивый дом и окрестности вполне стоят потраченных миллионов долларов.