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Танцы перед сном: Маша Ефросинина поделилась веселым роликом с сыном (Видео)

Танцы перед сном: Маша Ефросинина поделилась веселым роликом с сыном (Видео)
16:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая опубликовала ролик, в котором показала зажигательные танцы с сыном перед сном.

Маша Ефросинина является настоящим кумиром для многих украинских женщин. Она гастролирует по городам Украины с лекциями и мастер-классами, рассказывает жизненные истории и делится опытом. Также много полезной информации можно увидеть на ее странице в инстаграм. Однако она делится также и забавными видео. Недавно Маша показала, как они с сыном готовятся ко сну.

Ведущая распространила веселый ролик, на котором танцует вместе с маленьким сынишкой Александром. Они позируют на фоне столовой. Телезвезда запечатлена в черно-белой полосатой кофте и лосинах черного цвета, а ее сын – в зелено-белой пижаме.

"Укладываемся", – коротко подписала публикацию Ефросинина.

 
 
 
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Укладываемся...

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Маша на видео без макияжа, чем подчеркнула свою естественную красоту. Волосы знаменитость собрала в хвост.

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В аккаунте звездной мамочки Маши Ефросининой часто появляются фотографии с Александром.

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Телеведущая, Маша Ефросинина, Снимки.
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