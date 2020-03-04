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Ставка на классику: второй выход герцогини Кембриджской в Ирландии

Ставка на классику: второй выход герцогини Кембриджской в Ирландии
17:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Кейт Миддлтон продемонстрировала стильный классический образ, соединив белый со сдержанным черным.

Визит герцогов Кембриджских в Ирландию начался с официальной встречи с президентом и первой леди. Они посетили резиденцию Майкла Хиггинса и Сабины Койн в Дублине и устроили своеобразную экскурсию по Саду Памяти. Вечер завершили в музее пива Гиннес, где они попробовали традиционный ирландский напиток.

Сегодня, 4 марта, Кейт Миддлтон и принц Уильям имели значительно более насыщенный день для важных встреч. Вместе они уже успели наведаться в Национальный центр психического здоровья молодежи в Ирландии. После общения с молодежью они отправились к жилому дому в графстве Килдаре, который находится под опекой благотворительной организации Extern.

Далее герцоги наведаются к одной из ферм в графстве Мит, чтобы узнать больше о сельском хозяйстве и земледелие страны. Впоследствии у пары запланирован официальный прием в Дублине, который устраивает Саймон Ковни.

В изумрудном: Кейт Миддлтон предстала в изысканном образе (Фото)

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон выбрала более комфортный образ из своего гардероба. На ней было кремовое пальто марки Reis, в котором она уже появлялась публично 13 лет назад. Герцогиня соединила его с черными замшевыми ботинками на невысоких каблуках, обтягивающими джинсами и черной шелковой рубашкой в белый горошек. Не изменяет Кейт и традиционному легкому макияжу и укладке, а изумрудный цвет остался в ее аутфите только среди украшений – роскошное кольцо с бриллиантом.

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Кейт Миддлтон, Стиль, Образ, Наряд, Герцогиня Кембриджская.
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