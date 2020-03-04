Сын Бабкиных попал в больницу: подробности

Новости шоу бизнеса:Супруги Бабкины последние дни провели за лечением своего старшего сына Артура.

Сегодня, 4 марта, старшего сына Сергея и Снежаны Бабкиных Артура положили в больницу с воспалением легких.

Печальной новостью Снежана Бабкина поделилась с подписчиками в своем инстаграме. Жена известного украинского исполнителя Сергея Бабкина – хотела рассказать историю с сыном, чтобы помочь другим родителям в решении подобных ситуаций.

По ее словам, первые симптомы у Артура появились еще в пятницу – тогда парень начал кашлять. На следующий день кашель вроде бы спал, но стал влажным. В воскресенье добавился насморк и кашель стал сильнее, а в понедельник подскочила температура до 38,5. Но в ночь на понедельник Артуру стало только хуже.

"Ночью – температура выше 41. Я сказала, что вызываю скорую. Артур меня отговорил, температуру сбили Нурофеном + 10 минут побыл в прохладной воде в ванне (30 градусов). Вторник – кашель, насморк, температура 38,5-39,5. Збиваем. Вызвали на дом медсестру для анализа крови", – рассказала Снежана.

И хотя в ночь с понедельника на вторник температуры уже не было, но с самого утра Артур начал жаловаться, что ему больно кашлять, дышать и вообще болел живот. Долго не думая, по рекомендации их врача, Сергей и Снежана собрали вещи и отвезли в Харьковскую областную детскую клиническую больницу.

Приехали. Артур еле дошел от машины до дверей поликлиники, дышать трудно! Сделали рентген – воспаление легких с осложнением. Поражено несколько сегментов легкого. Быстро забрали в реанимацию. Сейчас он находится в палате в реанимации под наблюдением. Тройная доза антибиотиков. Постоянный контроль, – поразила историей о досадном случае Снежана.

В итоге украинская актриса отметила, что вирус этого сезона чаще всего заканчивается пневмониями, поэтому рекомендует всем родителям не лечить детей в домашних условиях и сразу обращаться за помощью к специалистам.