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Сын Бабкиных попал в больницу: подробности

Сын Бабкиных попал в больницу: подробности
18:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Супруги Бабкины последние дни провели за лечением своего старшего сына Артура.

Сегодня, 4 марта, старшего сына Сергея и Снежаны Бабкиных Артура положили в больницу с воспалением легких.

Печальной новостью Снежана Бабкина поделилась с подписчиками в своем инстаграме. Жена известного украинского исполнителя Сергея Бабкина – хотела рассказать историю с сыном, чтобы помочь другим родителям в решении подобных ситуаций.

По ее словам, первые симптомы у Артура появились еще в пятницу – тогда парень начал кашлять. На следующий день кашель вроде бы спал, но стал влажным. В воскресенье добавился насморк и кашель стал сильнее, а в понедельник подскочила температура до 38,5. Но в ночь на понедельник Артуру стало только хуже.

"Ночью – температура выше 41. Я сказала, что вызываю скорую. Артур меня отговорил, температуру сбили Нурофеном + 10 минут побыл в прохладной воде в ванне (30 градусов). Вторник – кашель, насморк, температура 38,5-39,5. Збиваем. Вызвали на дом медсестру для анализа крови", – рассказала Снежана.

И хотя в ночь с понедельника на вторник температуры уже не было, но с самого утра Артур начал жаловаться, что ему больно кашлять, дышать и вообще болел живот. Долго не думая, по рекомендации их врача, Сергей и Снежана собрали вещи и отвезли в Харьковскую областную детскую клиническую больницу.

Приехали. Артур еле дошел от машины до дверей поликлиники, дышать трудно! Сделали рентген – воспаление легких с осложнением. Поражено несколько сегментов легкого. Быстро забрали в реанимацию. Сейчас он находится в палате в реанимации под наблюдением. Тройная доза антибиотиков. Постоянный контроль, – поразила историей о досадном случае Снежана.

 
 
 
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Look сегодняшнего дня Утром отвезли нашего Артусика @babkin.artur в реанимацию.. Напишу коротко как всё было, вдруг кому из родителей пригодится наш опыт..: Пятница- утро немного подкашливал Суббота- кашляет редко, но сразу влажно Воскресенье- добавился насморк, кашель стал сильнее. Понедельник- добавилась температура 38,5 Ночью- температура выше 41. Я сказала, что вызываю скорую. Артур меня отговорил, температуру сбили нурофеном + 10 мин прохладной ванны (30 градусов) Вторник- кашель, насморк, температура 38,5-39,5. Сбиваем. Вызвали на дом медсестру для анализа крови. Сегодня ночью температуры не было. Утром говорит, что больно кашлять, больно дышать- болит живот. @doctor.penkov сказал- срочно ехать в больницу!!! Приехали. Артур еле дошёл от машины до двери поликлиники, дышать тяжело!! Сделали рентген- воспаление лёгких с осложнением. Поражение нескольких сегментов лёгкого Быстро забрали в реанимацию. Сейчас он находится в палате в реанимации под наблюдением. Тройная доза антибиотиков. Постоянный контроль. Напротив в палатах лежат совсем маленькие детки с такими же осложнениями. Лежат без родителей. Ещё меньше, чем Елисейчик. Так жалко Врачи говорят, что вирус этого сезона чаще всего заканчивается пневмониями! Дорогие родители! НЕ ЛЕЧИТЕ ДЕТЕЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ‼️ Всегда обращайтесь за помощью к специалистам! И пусть Ваши детки будут здоровы‼️

Публикация от snezhana_babkina (@snezhana_babkina)

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В итоге украинская актриса отметила, что вирус этого сезона чаще всего заканчивается пневмониями, поэтому рекомендует всем родителям не лечить детей в домашних условиях и сразу обращаться за помощью к специалистам.

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Больница, Певец, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина.
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