Завораживает взглядом: Дан Балан поделился "философским" снимком

Новости шоу бизнеса:Знаменитый молдавский певец, любимец миллионов Дан Балан очаровал мечтательной фотографией.

Тренер юбилейного сезона вокального шоу "Голос страны" умеет подогреть интерес к себе. Он часто делится фотографиями со стильных фотосессий, которыми завораживает. Недавно на его странице в инстаграме появилась публикация, которая привлекает внимание не только снимком, но и содержательной и философской подписью.

Дан Балан умеет красиво высказываться, говорить точные цитаты. Он эрудирован и харизматичен. Неудивительно, что от него в восторге не только молдавские женщины, но и тысячи украинок.

На новой фотографии исполнитель позирует в стильном сером свитере в сеточку. Шею Дана украшают несколько цепочек. Прежде всего, привлекает внимание его взгляд. Глубокие карие глаза просто поражают. Также он выражает философские мысли о существовании параллельного мира и ставит вопрос подписчикам.

Представьте, что есть параллельный мир, где все такое же, как и в этом, за исключением двух вещей: 1. Там нет денег, а труд оплачивают частицами различных положительных эмоций и чувств (самое ценное – любовь). 2. Все, что мы производим, "испаряется", а дается лишь самое необходимое для жизни. Какой из этих двух миров вам ближе: реальный или параллельный? – написал в публикации певец.