Завораживает взглядом: Дан Балан поделился "философским" снимком

Тренер юбилейного сезона вокального шоу "Голос страны" умеет подогреть интерес к себе. Он часто делится фотографиями со стильных фотосессий, которыми завораживает. Недавно на его странице в инстаграме появилась публикация, которая привлекает внимание не только снимком, но и содержательной и философской подписью.
Дан Балан умеет красиво высказываться, говорить точные цитаты. Он эрудирован и харизматичен. Неудивительно, что от него в восторге не только молдавские женщины, но и тысячи украинок.
На новой фотографии исполнитель позирует в стильном сером свитере в сеточку. Шею Дана украшают несколько цепочек. Прежде всего, привлекает внимание его взгляд. Глубокие карие глаза просто поражают. Также он выражает философские мысли о существовании параллельного мира и ставит вопрос подписчикам.
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Представьте, что есть параллельный мир, где все то же самое что и в этом, за исключением 2-х моментов: 1. Там нет денег.. за труд нам платят частичками разного рода позитивных эмоций и чувств (самое ценное из них — любовь)... 2. Всё, что мы производим "испаряется".. нам всем даётся только минимально необходимое для жизни....⠀ Какой из этих миров вам ближе? Реальный или параллельный?⠀
Представьте, что есть параллельный мир, где все такое же, как и в этом, за исключением двух вещей: 1. Там нет денег, а труд оплачивают частицами различных положительных эмоций и чувств (самое ценное – любовь). 2. Все, что мы производим, "испаряется", а дается лишь самое необходимое для жизни. Какой из этих двух миров вам ближе: реальный или параллельный? – написал в публикации певец.