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Принц Уильям пошутил о распространении коронавируса (Видео)

Принц Уильям пошутил о распространении коронавируса (Видео)
12:07 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Принц Уильям, находящийся с официальным визитом в Ирландии, в его рамках пообщался с сотрудниками службы скорой помощи в Дублине.

Во время королевского визита в Дублин принц Уильям позволил себе подшутить о массовой панике, вызванной коронавирусом COVID-19. Похоже, будущий король Великобритании не слишком озабочен вспышкой опасной инфекции.

"Кстати, герцог и герцогиня Кембриджские распространяют коронавирус! Сожалею! - говорит он на видео, опубликованном изданием The Telegraph. - Мы стараемся следить за этим, потому говорите, если нам нужно остановиться".

Также он спросил сотрудника скорой помощи, не является ли представление СМИ о коронавирусе излишне драматичным. 

"Могу поспорить, что все говорят вам: "У меня коронавирус, я умираю", а вы отвечаете: "Нет, у вас просто кашель", - сказал принц Уильям. - Не кажется ли вам, что в отношении коронавируса все представлено довольно драматичным? Как вы думаете, это немного раскручено СМИ?" 

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Ответ парамедика на видео не слышен, но его Уильям слушал серьезно и внимательно.

По данным BBC, в Великобритании выявлено 87 случаев коронавируса, один человек погиб от последствий инфекции. Во всем мире COVID-19 заразились более 92 тыс человек, большинство из них - жители китайской провинции Хубэй. В Украине по состоянию на 5 марта подтвержден один случай заражения коронавирусом.

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Принц Уильям, Знаменитости, Королевская семья, Коронавирус, Covid-19.
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