Певица MARUV кардинально сменила имидж (Фото)

Новости шоу бизнеса:Певица MARUV в очередной раз ошеломила своих поклонников яркой сменой имиджа.

Розовые волосы и латексный корсет — барби 21 века.

MARUV (Анна Корсун) не перестает удивлять своих фанатов новыми неординарными образами и каждый раз представляет незабываемые костюмы.

На этот раз артистка опубликовала яркое фото на своей странице Instagram, где позирует с длинными розовыми волосами и в латексном корсете.

В подписи под публикацией певица процитировала строчки из новой песни "Новая сила киски", презентация которой состоится уже в эту пятницу.

"Моя киска без прописки. Налей мне виски. Налей мне виски", - написала Аня Корсун.