Певица MARUV кардинально сменила имидж (Фото)

Розовые волосы и латексный корсет — барби 21 века.
MARUV (Анна Корсун) не перестает удивлять своих фанатов новыми неординарными образами и каждый раз представляет незабываемые костюмы.
На этот раз артистка опубликовала яркое фото на своей странице Instagram, где позирует с длинными розовыми волосами и в латексном корсете.
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«Моя киска без прописки Налей мне виски Налей мне виски» @shlakoblochina
В подписи под публикацией певица процитировала строчки из новой песни "Новая сила киски", презентация которой состоится уже в эту пятницу.
"Моя киска без прописки. Налей мне виски. Налей мне виски", - написала Аня Корсун.