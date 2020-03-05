Скачать
Четверг, 05.03.2020
Зеленский о новом Кабмине: Не закрыто 5-6 принципиальных вакансий
Зеленский о новом Кабмине: Не закрыто 5-6 принципиальных вакансий
Коронавирус: в Украине будут запрещать массовые мероприятия
Коронавирус: в Украине будут запрещать массовые мероприятия
Известная украинская спортсменка стала прототипом для куклы Barbie (Видео)
Известная украинская спортсменка стала прототипом для куклы Barbie (Видео)
Twitter начал тестировать аналог историй в инстаграме
Twitter начал тестировать аналог историй в инстаграме

"Не встает": сын Сергея и Снежаны Бабкиных все еще находится в реанимации

"Не встает": сын Сергея и Снежаны Бабкиных все еще находится в реанимации
12:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Сама Снежана решила рассказать фолловерам, что состояние ее сына остается стабильным. Он находится под наблюдением врачей.

Вчера, 4 марта, сына звездной четы экстренно госпитализировали с воспалением легких. Артур находится в реанимационном отделении Харьковской областной детской больницы. Снежана Бабкина поспешила успокоить обеспокоенных поклонников, отметив, что состояние юноши стабильное, а родителям запрещено постоянно находиться вместе с сыном.

На страницах своего инстаграма жена известного украинского исполнителя – Сергея Бабкина – призналась, что ее 13-летний сын находится в больнице из-за воспаления легких с осложнением, которое медики диагностировали после нескольких дней лечения дома. Собственным примером Снежана хотела уберечь от ошибок других родителей, чтобы те не тянули в подобных ситуациях.

Однако поклонники актрисы не на шутку обеспокоены состоянием мальчика и засыпали директ мамы сотнями сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления. 

Температура сих пор не поднималась благодаря лекарствам, капельницам, антибиотикам. Он уже даже стал понемногу есть, но не встает, лежит. Потому что очень большая слабость, пытался встать, но закружилась голова. Ближе к вечеру даже начал шутить, – успокоила Снежана Бабкина в инстаграм-сторис.

Сын Бабкиных попал в больницу: подробности

В течение дня они с мужем были рядом с сыном, однако правила медицинского учреждения не позволяют оставаться с ним круглосуточно. Снежана вынуждена оставить сына самого, ведь он должен лечиться в соответствии с назначениями врачей и по расписанию принимать препараты: "Вы спрашивали, почему не можем быть с детьми. Потому что это все же реанимация, там все стерильно. Можно приходить, приносить еду и идти. Там они постоянно под наблюдением, у них по расписанию лекарства".

Жена популярного исполнителя также призналась, что инцидент научил ее радоваться тому, что она имеет, и быть благодарной за здоровье ее семьи. Ведь в Харьковской областной детской больнице она узнала, что с похожими проблемами парень прикован к постели уже два года. Его даже не посещают родители, ведь понимают, что ситуация со здоровьем сына уже не стабилизируется.

Отметим, что кроме сына Артура (который родился в первом браке Снежаны Бабкиной), у супругов есть общая дочь Веселина и сын Елисей, который родился в июне Как семья Бабкиных назвала новорожденного сына: интересные детали 2019 года. У Сергея Бабкина также 12-летний сын Илья от первого брака.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Госпитализация, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, Сын Бабкиных.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
02 Кто вошел в Кабмин Шмыгаля: что известно о новом правительстве
03 Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
04 ТОП 7 опасных веществ из привычного обихода, которые приводят к смерти
05 Итоги дня 4 марта: Зеленский в Раде, новый Кабмин и коронавирус в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Милованов рассказал, почему не согласился оставаться в новом правительстве
Милованов объяснил, почему не остался в новом правительстве
В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Украине с апреля запустят автофиксацию нарушений ПДД
В Украине с апреля запустят автофиксацию нарушений ПДД
Принц Уильям пошутил о распространении коронавируса (Видео)
Принц Уильям пошутил о распространении коронавируса (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь