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Какую миссию уготовила вам судьба: древний китайский тест "Ханьцзы"

Какую миссию уготовила вам судьба: древний китайский тест "Ханьцзы"
19:34 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Этот простой тест раскроет вашу основную миссию в жизни.

Китай — это одна из самых древних цивилизаций на земле. Знания этого народа передавались из поколения в поколение и тщательно чтились веками. Как и у прочих народов, у китайцев есть свои магические обряды и символы.

Ханьцзы — это древние знаки, которые использовали для написания на классическом китайском языке. Каждый из них представляет собой целую концепцию знаний, которая может рассказать о том, что вы ожидаете от жизни и какую миссию уготовила вам судьба.

Посмотрите на них внимательно. А теперь, не пытаясь расшифровать их значение, выберите один, руководствуясь интуицией.

ХАНЬЦЗЫ 1

Ваш приоритет в жизни — это здоровье. Это означает, что вы человек, который очень заботится о своем физическом и психическом состоянии. Вам нравится видеть и чувствовать себя хорошо. И это несомненно помогает вам. Ключ вашей жизни — это баланс между телом и разумом. И если вы этого достигнете, у вас будет жизнь полная всего, что только можно ожидать. Вам стоит обратить свое внимание на те сферы деятельности, которые помогают другим совершенствоваться внешне и духовно. Развиваясь именно в этом направлении, вы сможете достигнуть богатства и славы.

ХАНЬЦЗЫ 2

Любовь и страсть для вас — это основа жизни. Вы ставите в приоритет собственные чувства и ощущения. В вашей жизни будет много любви, которая изменит вас и сделает лучше и мудрее. Ваша задача выносить уроки из своих отношений и стараться не переносить ошибки прошлого в свое будущее. Если вам это удастся, то вы станете открытым человеком с ясными чувствами и разумом. Не стесняйтесь поддаваться своим чувствам, но всегда помните о своей цели. Судьба уготовила вам роль счастливого семьянина. Если вы не будете тратить энергию на бесперспективные токсичные отношения, а начнете стремиться к созданию прочного брака, то вас ждет успех в жизни.

ХАНЬЦЗЫ 3

Вы счастливчик и баловень судьбы. Удача сопутствует вам во всех сферах. Не стоит бороться с обстоятельствами. Лучше поддаться фортуне и тогда она приведет вас к лучшей жизни. Ваша основная задача в жизни — уметь воспользоваться шансами, которые уготовила вам судьба. Смело рискуйте и приумножайте ваши богатства. Вы способны реализовать себя во всех сферах. Главное, доверять собственной интуиции и уметь читать знаки судьбы. Когда вы чувствуете, что что-то идет не так, нет развития и гармонии, то лучше оставить начатое и смело двигаться дальше.

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ХАНЬЦЗЫ 4

Вы человек, который стремится к обретению душевного равновесия и восстановлению справедливости. Вы любите помогать другим решать сложные жизненные задачи, находить свой путь в жизни и достигать баланса во всем. Можно сказать, что вы прирожденный психолог. Люди чувствуют в вас поддержку и неосознанно тянутся к вам. Стоит сделать ставку на свой ораторский талант и попытать удачу в развитии именно этого направления. Если вы не будете прятаться от мира, а смело заявите о себе и направите свои силы на помощь другим, то сама фортуна поможет вам в развитии и даст все шансы на успех.

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