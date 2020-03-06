Ваш психологический портрет: простой тест

Новости шоу бизнеса:Пройдите тест и узнайте свои скрытые черты характера с помощью цвета!

Тесты с цветами очень популярны в наше время, так как они быстро и четко могут определять скрытые качества человека, которые, возможно, могут стать большим сюрпризом не только для окружающих, но я для него самого.

Мы составили специальный тест, основанный на цветах. Социальное исследование показало, что тест точен на 97%, что, согласитесь, неплохо для такого простого задания. Не верите? Проверьте на себе и ваших друзьях!

Тест сконцентрирован на визуальном восприятии. О вас расскажет выбранный вами цвет. Пройдя тест вы получите: ваш психологический портрет, положительные и отрицательные черты, пару практических советов.

Вам нужно всего лишь быстро выбрать цвет на картинке ниже! Не заостряйте внимания на каждом из цветов, доверьтесь своей интуиции и не подсматривайте ответы, пока не выберите!

Готовы узнать результаты? Листайте ниже!

Значение цветов:

Красный — у вас сильный характер. Вы не привыкли проигрывать. Вас не устроит участие, вы всегда идете за победой и очень расстраиваетесь, если не получаете желаемого. Вам стоит научиться считаться с мнением окружающих людей.

Бирюзовый — вы очень чувствительная натура, всегда стараетесь совершать хорошие поступки от души. Возможно, сейчас вы находитесь немного в подавленном состоянии. Вам стоит набраться уверенности в себе и у вас непременно получится достигнуть своей цели.

Белый — вы эгоистичны и, скорее всего, не понаслышке знаете о зависти. По натуре вы очень ответственный человек, поэтому вам легко взбираться по карьерной лестнице.

Розовый — вы очень мягкий человек. Возможно, сейчас вы находитесь в подвешенном состоянии перед новым этапом жизни. Вам стоит собраться и начать четко планировать свои действия для достижения результата, иначе вы упустите свой шанс.

Синий — вы настоящий стратег, чьи действия расписаны наперед. Минус в том, что вам сложно планировать что-то с другими людьми и вы выбираете быть одиноким. Конечно, это намного проще, но вам стоит начать открываться миру, чтобы разделить счастье с окружающими.

Зеленый — вы стремитесь к миру и гармонии. Склоки и ссоры вам чужды. Всегда стараетесь найти общий язык с людьми и, стоит заметить, у вас это хорошо получается. Но иногда вы бываете слишком прямолинейным и грубыми в силу эмоций. Научитесь брать вверх над своими эмоциями, это убережет вас от многих ошибок.

Этот тест говорит лишь об общих чертах характера, но к нему стоит присмотреться. Возможно, вы оцените свои сильные и слабые стороны и начнете бороться с несовершенствами.