Скачать
Пятница, 06.03.2020
Кориневич: РФ милитаризирует полуостров, наших крымских детей учат драться и воевать
Кориневич: РФ милитаризирует полуостров, наших крымских детей учат драться и воевать
День в ООС: ВСУ потеряли военнослужащего, еще четверо ранены
День в ООС: ВСУ потеряли военнослужащего, еще четверо ранены
Мойес рассказал о состоянии здоровья Ярмоленко
Мойес рассказал о состоянии здоровья Ярмоленко
Time определил сотню самых влиятельных женщин века (Фото)
Time определил сотню самых влиятельных женщин века (Фото)

Ваш психологический портрет: простой тест

Ваш психологический портрет: простой тест
19:22 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Пройдите тест и узнайте свои скрытые черты характера с помощью цвета!

Тесты с цветами очень популярны в наше время, так как они быстро и четко могут определять скрытые качества человека, которые, возможно, могут стать большим сюрпризом не только для окружающих, но я для него самого.

Мы составили специальный тест, основанный на цветах. Социальное исследование показало, что тест точен на 97%, что, согласитесь, неплохо для такого простого задания. Не верите? Проверьте на себе и ваших друзьях!

Тест сконцентрирован на визуальном восприятии. О вас расскажет выбранный вами цвет. Пройдя тест вы получите: ваш психологический портрет, положительные и отрицательные черты, пару практических советов.

Вам нужно всего лишь быстро выбрать цвет на картинке ниже! Не заостряйте внимания на каждом из цветов, доверьтесь своей интуиции и не подсматривайте ответы, пока не выберите!

Готовы узнать результаты? Листайте ниже!

Значение цветов:

Красный — у вас сильный характер. Вы не привыкли проигрывать. Вас не устроит участие, вы всегда идете за победой и очень расстраиваетесь, если не получаете желаемого. Вам стоит научиться считаться с мнением окружающих людей.

Бирюзовый — вы очень чувствительная натура, всегда стараетесь совершать хорошие поступки от души. Возможно, сейчас вы находитесь немного в подавленном состоянии. Вам стоит набраться уверенности в себе и у вас непременно получится достигнуть своей цели.

Белый — вы эгоистичны и, скорее всего, не понаслышке знаете о зависти. По натуре вы очень ответственный человек, поэтому вам легко взбираться по карьерной лестнице.

Розовый — вы очень мягкий человек. Возможно, сейчас вы находитесь в подвешенном состоянии перед новым этапом жизни. Вам стоит собраться и начать четко планировать свои действия для достижения результата, иначе вы упустите свой шанс.

Синий — вы настоящий стратег, чьи действия расписаны наперед. Минус в том, что вам сложно планировать что-то с другими людьми и вы выбираете быть одиноким. Конечно, это намного проще, но вам стоит начать открываться миру, чтобы разделить счастье с окружающими.

Зеленый — вы стремитесь к миру и гармонии. Склоки и ссоры вам чужды. Всегда стараетесь найти общий язык с людьми и, стоит заметить, у вас это хорошо получается. Но иногда вы бываете слишком прямолинейным и грубыми в силу эмоций. Научитесь брать вверх над своими эмоциями, это убережет вас от многих ошибок.

Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас

Этот тест говорит лишь об общих чертах характера, но к нему стоит присмотреться. Возможно, вы оцените свои сильные и слабые стороны и начнете бороться с несовершенствами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с 8 марта коллег и начальниц, красивые открытки
02 Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 марта
04 Простые и эффективные средства, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья
05 Самые лучшие поздравления с наступающим 8 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине запустят реестр профессиональных водителей
В Украине запустят реестр водителей-профессионалов
Замглавы Минкульта написала заявление об увольнении
Замглавы Минкульта написала заявление об увольнении
ВВП упал: в Украине в январе сократилось производство
ВВП упал: в Украине в январе сократилось производство
В Европе стартовали продажи &quot;заряженного&quot; хэтчбека Toyota GR Yaris
В Европе стартовали продажи "заряженного" хэтчбека Toyota GR Yaris
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь