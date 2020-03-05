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Муж Ники Минаж арестован: ему грозит длительное заключение

Муж Ники Минаж арестован: ему грозит длительное заключение
16:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Скандальный Кеннет Петти снова оказался под угрозой длительного заключения.

Мужчина уже отсидел четыре года в государственной тюрьме Нью-Йорка из-за попытки изнасилования первой степени 16-летней девушки. В штате он вынужденно зарегистрировался как сексуальный преступник, однако после переезда в Калифорнию пренебрег этим.

Проблемы Кеннета Петти с законом начались в ноябре 2019 года, когда вместе с любимой они поселились в Беверли-Хиллз. Тогда от ареста его спас залог в размере 20 тысяч долларов – почти полмиллиона гривен. Однако судового дела избежать не удалось.

Вчера, 4 марта, состоялось слушание дела, в котором насильник отказался признавать свою вину. Повторное рассмотрение назначили на 23 марта, а возлюбленного Ники Минаж отправили на домашний арест. На этот раз сумма залога увеличилась и составляет 100 тысяч долларов – почти два с половиной миллиона гривен.

Согласно законодательству, Кеннет Петти будет иметь комендантский час, а все его путешествия будут ограничены Южной Калифорнией. Он уже сдал свой паспорт правоохранительным органам. Кроме того, в течение этого срока мужчина не сможет употреблять алкоголь и марихуану. За то, что Кеннет не был зарегистрирован в Калифорнии как сексуальный преступник, ему грозит 10 лет тюрьмы.

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Стоит напомнить, что Кенни Петти был осужден в 1995 году по попытку изнасилования 16-летней девочки. После чего мужчина попал в тюрьму на срок от 18 до 54 месяцев. Точная дата освобождения неизвестна. 27 апреля 2002 года новый парень певицы дважды выстрелил в живот Ламонта Робинсона, который скончался от полученных травм. В 2006 году Петти приговорили к 10 годам тюрьмы, однако он отсидел семь лет и после чего вышел на свободу.

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Скандал, Арест, Кеннет Петти, Муж Ники Минаж.
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