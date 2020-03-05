Победитель Берлинале-2020 может попасть за решетку: причина

Новости шоу бизнеса:Иранскому режиссеру Мохаммаду Расулофу грозит заключение.

Несколько дней назад в Берлине отметили лучших представителей киноиндустрии в рамках церемонии Берлинале-2020. Главную награду "Золотой медведь" получила лента иранского режиссера Мохаммада Расулофа "Зла не существует".

Как сообщает The Guardian, за свой триумф на Берлинале-2020 режиссер Мохаммад Расулоф может попасть за решетку. Его адвокаты отметили, что фильмы – "Прощай", "Рукописи не горят" и "Неподкупный" – спровоцировали обвинения от судебной власти Ирана в распространении пропаганды против государственной системы.

Согласно решению правительства, Мохаммаду Расулофу запрещено снимать фильмы и покидать страну в течение двух лет. Кроме того, ему грозит заключение сроком до одного года. Адвокаты режиссера заявили, что он будет обжаловать это решение. Он не согласен с обвинениями и намерен отстоять свою свободу и честное имя.

Из-за вспышки коронавируса в Иране он вынужден контактировать с властью дистанционно. Стоит отметить, что местные СМИ не разглашают этот инцидент, а власти никоим образом не комментирует своего решения.

2010 года Мохаммад Расулоф был приговорен к шести годам лишения свободы за сговор против национальной безопасности и распространение пропаганды против государства. Но заключение заменили сроком в один год и все же не привлекли его к ответственности. После победы на Каннском кинофестивале три года назад с фильмом "Неподкупный" у него забрали паспорт и запретили снимать. А ленту "Зла не существует" он создал втайне от правительства и даже не смог выехать из государства, чтобы получить "Золотого медведя" в Берлине.