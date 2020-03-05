Тилля Линдеманна заметили в одном из киевских кафе (Видео)

Новости шоу бизнеса:Завтра, 6 марта, в Киеве состоится концерт фронтмена немецкой метал-группы Rammstein.

Прошел почти год с тех пор, как дуэт Lindemann дебютировал со своей шоу-программой в Киеве. Украинские меломаны смогут насладиться хитами уже завтра, 6 марта. Тилль Линдеманн и Петер Тегтгрен презентуют треки из нового альбома F&M, который стал второй работой метал-проекта Lindemann.

Музыканты уже прилетели в столицу и даже успели насладиться национальной кухней. Певца Тилля Линдеманна заметили в одном из местных заведений.

Появления музыкантов в Украине с нетерпением ждали меломаны. Однако Тилль Линдеманна позволяет фанам увидеть его не только во время концерта, но и на улицах столицы. В инстаграме распространяется видео, снятое столичным фотографом.

Парню повезло лично увидеть исполнителя без привычных концертных образов. Тилль Линдеманн наслаждался обедом в одном из киевских кафе, появившись публично в обыденном образе.