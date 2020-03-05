Погоняли мячик: Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в ирландский футбол

Новости шоу бизнеса:Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в ирландский футбол в последний день официального визита.

Герцоги Кембриджские всегда участвуют в спортивных мероприятиях, ведь таким образом стараются подавать положительный пример своим поклонникам. В этот раз они сыграли в гэльский футбол – национальный вид спорта в Ирландии, где они находятся с официальным визитом.

Кроме того, что Кейт и Уильям пообщались с местными жителями Ирландии и даже успели наведаться в заведение Tig Coili, они прибыли на свою конечную точку тура – в Голуэйскую атлетическую ассоциацию, где имели возможность узнать больше о традиционных местных видах спорта.

Теоретические знания пара поспешила сразу применить на практике, поэтому охотно вышла на поле вместе с местными детьми и сыграла в гэльский футбол. Если утром Кейт Миддлтон выбрала для официального выхода весеннее платье зеленого цвета в горох, подчеркнув образ обручем и осенним обувью на каблуках, то на спортивные занятия она надела черные джинсы, коралловую вязаную кофту и черные кроссовки с красными вставками.

Принц Уильям тоже решил сменить официальный образ на более удобный, выбрав джинсы с синей курткой и кроссовками. Супруги выглядели очень непринужденно и радостно во время игры, что отметили все папарацци.