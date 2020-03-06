Джордж Клуни впервые рассказал о первом свидании с Амаль

Новости шоу бизнеса:Джорджу пришлось добиваться внимания Амаль — первое время она отказывала ему в свиданиях и старалась сохранять деловые отношения со звездой.

Историческое место оказалось отличным местом для первого официального свидания пары.

Это было хорошее первое свидание, — вспомнил Клуни в интервью The Hollywood Reporter.

Однако провести этот день без свидетелей паре не удалось: стоило Джорджу и его возлюбленной выйти из ресторана, как их окружили полсотни папарацци. По словам Клуни, Амаль прекрасно справилась с этой ситуацией, и он понял, что эта женщина может выдержать внимание прессы в будущем. Ведь Амаль Аламуддин — известный британский адвокат в области международного и уголовного права, а также защиты прав человека.

Мы пошли поужинать, Амаль выбрала для нас один модный ресторанчик. А когда мы вышли, нас встретили 50 человек с камерами. Но она справилась с ситуацией, как настоящий чемпион, — отметил актер.

Известно, что в 2014 году они обручились. Клуни рассказывал, что во время предложения ему пришлось полчаса простоять на колене с кольцом в руках, потому что Амаль это настолько шокировало, что она потеряла дар речи и долго не могла ответить.