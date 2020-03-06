Влад Яма опубликовал редкий кадр с 4-летним сыном

Вернувшись из отпуска звездный хореограф Влад Яма продолжает радовать поклонников яркими снимками из Майами.
Судья "Танців з зірками" опубликовал в своем Instagram фото, на котором позирует с 4-летним Леоном.
Мальчик взобрался папе на плечи и тянется к красной Ferrari, той самой, которую Влад арендовал для Лилианы, чтобы исполнить ее мечту. "Мое счастье", - коротко подписал снимок танцор.
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Фолловеры Ямы рассыпались в комплиментах, называя хореографа идеальным папой, а его семью - образцовой. "Ваша семья вдохновляет", "Классные такие", "Какая счастливая семья", "Круто", "Банда", - пишут фанаты под постом Влада.