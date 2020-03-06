Влад Яма опубликовал редкий кадр с 4-летним сыном

Новости шоу бизнеса:На днях танцор показал, как нежился с женой на пляже, а сейчас поделился фотографией с сыном.

Вернувшись из отпуска звездный хореограф Влад Яма продолжает радовать поклонников яркими снимками из Майами.

Судья "Танців з зірками" опубликовал в своем Instagram фото, на котором позирует с 4-летним Леоном.

Мальчик взобрался папе на плечи и тянется к красной Ferrari, той самой, которую Влад арендовал для Лилианы, чтобы исполнить ее мечту. "Мое счастье", - коротко подписал снимок танцор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Моё Счастье Photo @conceptica Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official) 4 Мар 2020 в 8:53 PST

Фолловеры Ямы рассыпались в комплиментах, называя хореографа идеальным папой, а его семью - образцовой. "Ваша семья вдохновляет", "Классные такие", "Какая счастливая семья", "Круто", "Банда", - пишут фанаты под постом Влада.