Виталий Козловский в день своего рождения устроил для поклонников небольшой конкурс

В пятницу, 6 марта, свой день рождения отмечает Виталий Козловский - певцу исполняется 35 лет.
Козловский сделал яркий коллаж и разместил его в своем Instagram. На праздничном фото изображен сам певец, вокруг которого расположились смайлы, шарики, тортики и прочие атрибуты праздника.
Также на снимок Виталий добавил животных, в том числе и козликов. Тому, кто отыщет последних, певец обещает сделать подарок.
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Я в этот день, День своего рождения! Почувствовал себя таким богатым. Моё богатство Не материально. Оно лишь в том, что вы со мной, ребята. #vkozlovskiyстихи . Напишите, сколько видите на фото козликов За восьмой правильно посчитанный ответ – подарок Личное видео-поздравление с 8 марта от Виталия Козловского P.S. Надеюсь, это будет девушка
"Напишите, сколько видите на фото козликов. За восьмой правильно посчитанный ответ – подарок. Личное видеопоздравление с 8 марта от Виталия Козловского. P.S. Надеюсь, это будет девушка", - написал именинник.
Я в этот день,
День своего рождения!
Почувствовал себя таким богатым.
Мое богатство
Не материально.
Оно лишь в том, что вы со мной, ребята.
Козловский написал небольшой стих, который посвятил своим фанатам.