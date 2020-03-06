Виталий Козловский в день своего рождения устроил для поклонников небольшой конкурс

Новости шоу бизнеса:По случаю праздника именинник написал стих, а также устроил для поклонников небольшой конкурс.

В пятницу, 6 марта, свой день рождения отмечает Виталий Козловский - певцу исполняется 35 лет.

Козловский сделал яркий коллаж и разместил его в своем Instagram. На праздничном фото изображен сам певец, вокруг которого расположились смайлы, шарики, тортики и прочие атрибуты праздника.

Также на снимок Виталий добавил животных, в том числе и козликов. Тому, кто отыщет последних, певец обещает сделать подарок.

"Напишите, сколько видите на фото козликов. За восьмой правильно посчитанный ответ – подарок. Личное видеопоздравление с 8 марта от Виталия Козловского. P.S. Надеюсь, это будет девушка", - написал именинник.

Я в этот день,

День своего рождения!

Почувствовал себя таким богатым.

Мое богатство

Не материально.

Оно лишь в том, что вы со мной, ребята.

Козловский написал небольшой стих, который посвятил своим фанатам.