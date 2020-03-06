Шоу "Холостяк": дата выхода и первый тизер 10 сезона (Видео)

Новости шоу бизнеса:Создатели шоу уже приоткрыли занавес и познакомили зрителей с главным покорителем женских сердец.

Популярное и уже юбилейное шоу "Холостяк" на телеканале "СТБ" наконец выходит на экраны. Премьера нового сезона проекта состоится сегодня, 6 марта.

Первый видеотизер проекта "Холостяк" 10 сезон появился на телеканале "СТБ" 21 января. Несмотря на то, что в этом году зрители шоу не имели возможности проголосовать за желаемого холостяка в проекте, напряжение вокруг неизвестного главного героя только растет.

Известно, что новым холостяком стал пилот и владелец летной школы в Америке Макс Михайлюк.

По словам создателей шоу, после того, как мужчина построил успешную карьеру, он осознал, что не нашел любви, поэтому решил испытать судьбу на проекте "Холостяк". В видеоролике под названием "Неземной холостяк" можно немного познакомится с холостяком.