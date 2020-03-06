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Шоу "Холостяк": дата выхода и первый тизер 10 сезона (Видео)

Шоу "Холостяк": дата выхода и первый тизер 10 сезона (Видео)
13:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Создатели шоу уже приоткрыли занавес и познакомили зрителей с главным покорителем женских сердец.

Популярное и уже юбилейное шоу "Холостяк" на телеканале "СТБ" наконец выходит на экраны. Премьера нового сезона проекта состоится сегодня, 6 марта. 

Первый видеотизер проекта "Холостяк" 10 сезон появился на телеканале "СТБ" 21 января. Несмотря на то, что в этом году зрители шоу не имели возможности проголосовать за желаемого холостяка в проекте, напряжение вокруг неизвестного главного героя только растет.

Известно, что новым холостяком стал пилот и владелец летной школы в Америке Макс Михайлюк. 

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По словам создателей шоу, после того, как мужчина построил успешную карьеру, он осознал, что не нашел любви, поэтому решил испытать судьбу на проекте "Холостяк". В видеоролике под названием "Неземной холостяк" можно немного познакомится с холостяком.

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Шоу, Холостяк, СТБ, Холостяк 10, 10 сезон Холостяк, Шоу Холостяк 10, Тизер Холостяк 10, Знаменитые шоу.
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