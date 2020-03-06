Канадская поп-дива прошлась по улицам Нью-Йорка в дерзком наряде (Фото, Видео)

Селин Дион следит за модными трендами и экспериментирует со смелыми образами. Так, звезда решила заворожить поклонников выходом в Нью-Йорке, почувствовав себя настоящей фэшн-иконой.
В течение последних недель фотографии Селин Дион не исчезают со страниц модных таблоидов. Она стала одной из самых ожидаемых гостей на Неделях моды в Европе, демонстрируя знания трендов при каждом публичном появлении. Ранее исполнительница показала яркие дерзкие look из своего гардероба, а теперь решила отдать предпочтение элегантности. Не менее аристократическим было и ее позирование перед вспышками десятков камер.
Селин Дион для светского выхода в Нью-Йорке выбрала стильное платье-кейп длины мини с принтом "гусиная лапка", который не теряет свою актуальность на протяжении десятилетий.
Фото instagram.com/britishvogue
Стройность певицы подчеркнул коричневый пояс с массивными бряжками. Главная деталь ее образа – оригинальная шляпка от мирового бренда Eric Javits в тон к наряду, который знаменитость удачно обыграла под пристальным взглядом сотни поклонников.
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Listen, #CelineDion is a permanent mood. This is the only content that matters right now. Video: @lucie.zhang
Свой безупречный аутфит она дополнила высокими черными кожаными сапогами на каблуках, которые акцентировали на ее стройных ногах. Среди аксессуаров также большие очки с анималистическим принтом и лаконичные серьги. Однако главное оружие Селин Дион, которое не оставит ее без внимания публики, – улыбка.