Скачать
Пятница, 06.03.2020
Кориневич: РФ милитаризирует полуостров, наших крымских детей учат драться и воевать
Кориневич: РФ милитаризирует полуостров, наших крымских детей учат драться и воевать
Коронавирус: КПВВ на Донбассе ограничат пропуск людей
Коронавирус: КПВВ на Донбассе ограничат пропуск людей
Мойес рассказал о состоянии здоровья Ярмоленко
Мойес рассказал о состоянии здоровья Ярмоленко
Time определил сотню самых влиятельных женщин века (Фото)
Time определил сотню самых влиятельных женщин века (Фото)

Канадская поп-дива прошлась по улицам Нью-Йорка в дерзком наряде (Фото, Видео)

Канадская поп-дива прошлась по улицам Нью-Йорка в дерзком наряде (Фото, Видео)
18:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:51-летняя Селин Дион поражает своих поклонников безупречным вкусом.

Селин Дион следит за модными трендами и экспериментирует со смелыми образами. Так, звезда решила заворожить поклонников выходом в Нью-Йорке, почувствовав себя настоящей фэшн-иконой.

В течение последних недель фотографии Селин Дион не исчезают со страниц модных таблоидов. Она стала одной из самых ожидаемых гостей на Неделях моды в Европе, демонстрируя знания трендов при каждом публичном появлении. Ранее исполнительница показала яркие дерзкие look из своего гардероба, а теперь решила отдать предпочтение элегантности. Не менее аристократическим было и ее позирование перед вспышками десятков камер.

Селин Дион для светского выхода в Нью-Йорке выбрала стильное платье-кейп длины мини с принтом "гусиная лапка", который не теряет свою актуальность на протяжении десятилетий.

Фото instagram.com/britishvogue

Стройность певицы подчеркнул коричневый пояс с массивными бряжками. Главная деталь ее образа – оригинальная шляпка от мирового бренда Eric Javits в тон к наряду, который знаменитость удачно обыграла под пристальным взглядом сотни поклонников.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Listen, #CelineDion is a permanent mood. This is the only content that matters right now. Video: @lucie.zhang

Публикация от The Cut (@thecut)

Джордж Клуни впервые рассказал о первом свидании с Амаль

Свой безупречный аутфит она дополнила высокими черными кожаными сапогами на каблуках, которые акцентировали на ее стройных ногах. Среди аксессуаров также большие очки с анималистическим принтом и лаконичные серьги. Однако главное оружие Селин Дион, которое не оставит ее без внимания публики, – улыбка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нью-Йорк, Селин Дион, Стильный наряд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с 8 марта коллег и начальниц, красивые открытки
02 Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 марта
04 Простые и эффективные средства, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья
05 Самые лучшие поздравления с наступающим 8 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Чем сможем, поможем&quot;: Зеленский посетил завод &quot;АвтоКрАЗ&quot;
"Чем сможем, поможем": Зеленский посетил завод "АвтоКрАЗ"
Замглавы Минкульта написала заявление об увольнении
Замглавы Минкульта написала заявление об увольнении
ВВП упал: в Украине в январе сократилось производство
ВВП упал: в Украине в январе сократилось производство
В Европе стартовали продажи &quot;заряженного&quot; хэтчбека Toyota GR Yaris
В Европе стартовали продажи "заряженного" хэтчбека Toyota GR Yaris
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь