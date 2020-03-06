Скачать
Пятница, 06.03.2020
Кулеба "поставил точку" в вопросе поставок воды в оккупированный Крым
Кулеба "поставил точку" в вопросе поставок воды в оккупированный Крым
ГБР: Суд не обязывал закрыть дело против Порошенко
ГБР: Суд не обязывал закрыть дело против Порошенко
Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
Порадуйте своих женщин: оригинальные и легкие рецепты на 8 марта (Фото)
Порадуйте своих женщин: оригинальные и легкие рецепты

Впервые после "Мегзита" Меган Маркл и принц Гарри совершили официальный выход: не обошлось без курьеза (Фото, Видео)

Смотрите фото (3)
Впервые после "Мегзита" Меган Маркл и принц Гарри совершили официальный выход: не обошлось без курьеза (Фото, Видео)
21:19 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Герцоги Сассекские продолжат честно выполнят королевские обязанности до конца марта.

На днях Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Лондон из Канады, куда они уехали в декабре прошлого года. Пара, хоть и отказалась от королевских привилегий, не могла быстро отойти от королевских обязанностей, которые распространяются на них до 31 марта. Поэтому вчера герцог и герцогиня Сассекские посетили ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards в Лондоне.

Она создана для поддержки ветеранов, которые восстанавливаются после травм и участвуют в спортивных состязаниях. Принц Гарри долгое время уделял внимание поддержке ветеранов, их физической и психологической реабилитации.

Папарацци сфотографировали Меган и Гарри, когда они выходили из машины возле Mansion House в Лондоне, укрываясь от дождя под одним зонтиком. Герцогиня была в бирюзовом платье и темно-синих туфлях, все это отлично сочеталось с синим костюмом и галстуком герцога. Пара шла под руку и под дождем выглядела особенно романтично.

В свою очередь сеть резко раскритиковала поведение Меган Маркл во время церемонии.

На кадрах можно увидеть, как Меган и Гарри беседуют с гостями. Во время приветствия Маркл положила Гарри руку на плечо и отодвинула его в сторону. Гарри вежливо пропустил жену вперед с улыбкой.

Пользователи сети резко раскритиковали поведение актрисы, назвав его грубым и неприемлемым на публике. Другие пошутили, что актриса нашла способ управлять мужем и пытается оттянуть все внимание на себя.

Погоняли мячик: Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в ирландский футбол

Напомним, доо конца марта у Меган и Гарри запланировано участие в ряде мероприятий в Англии. Последним из них станет служба в честь Дня Содружества, на которой будут присутствовать королева Елизавета II, принц Чарльз, принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Лондон, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Герцоги Сассекские, Мегзит, Endeavour Fund Awards.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с 8 марта коллег и начальниц, красивые открытки
02 Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 марта
04 Семь книг по психологии, которые перевернут ваш взгляд на жизнь
05 Простые и эффективные средства, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине запустят реестр профессиональных водителей
В Украине запустят реестр водителей-профессионалов
Шмыгаль: Правительство проведет реформу ГАСИ
Шмыгаль: Правительство проведет реформу ГАСИ
Глава дипломатии ЕС: Я должен отправиться в Украину
Глава дипломатии ЕС: Я должен отправиться в Украину
Спустя 35 лет: звезды &quot;Назад в будущее&quot; сыграли в покер (Фото)
Спустя 35 лет: звезды "Назад в будущее" сыграли в покер (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь