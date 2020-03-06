Впервые после "Мегзита" Меган Маркл и принц Гарри совершили официальный выход: не обошлось без курьеза (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Герцоги Сассекские продолжат честно выполнят королевские обязанности до конца марта.

На днях Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Лондон из Канады, куда они уехали в декабре прошлого года. Пара, хоть и отказалась от королевских привилегий, не могла быстро отойти от королевских обязанностей, которые распространяются на них до 31 марта. Поэтому вчера герцог и герцогиня Сассекские посетили ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards в Лондоне.

Она создана для поддержки ветеранов, которые восстанавливаются после травм и участвуют в спортивных состязаниях. Принц Гарри долгое время уделял внимание поддержке ветеранов, их физической и психологической реабилитации.

Папарацци сфотографировали Меган и Гарри, когда они выходили из машины возле Mansion House в Лондоне, укрываясь от дождя под одним зонтиком. Герцогиня была в бирюзовом платье и темно-синих туфлях, все это отлично сочеталось с синим костюмом и галстуком герцога. Пара шла под руку и под дождем выглядела особенно романтично.

В свою очередь сеть резко раскритиковала поведение Меган Маркл во время церемонии.

На кадрах можно увидеть, как Меган и Гарри беседуют с гостями. Во время приветствия Маркл положила Гарри руку на плечо и отодвинула его в сторону. Гарри вежливо пропустил жену вперед с улыбкой.

Some familiar Harry and Meghan PDA’s tonight! pic.twitter.com/YD50fokHV0 — Rebecca English (@RE_DailyMail) March 5, 2020

Пользователи сети резко раскритиковали поведение актрисы, назвав его грубым и неприемлемым на публике. Другие пошутили, что актриса нашла способ управлять мужем и пытается оттянуть все внимание на себя.

Напомним, доо конца марта у Меган и Гарри запланировано участие в ряде мероприятий в Англии. Последним из них станет служба в честь Дня Содружества, на которой будут присутствовать королева Елизавета II, принц Чарльз, принц Уильям и Кейт Миддлтон.