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"Королева в отчаянии": Елизавета II хочет проводить время со своим правнуком Арчи

"Королева в отчаянии": Елизавета II хочет проводить время со своим правнуком Арчи
17:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:На днях Елизавета II посетила внука и до сих пор остается расстроенной после разговора с Гарри.

Королева Елизавета II приехала в Виндзор, где расположен коттедж принца Гарри и Меган Маркл. Сделала Ее Величество это до приезда невестки, поэтому смогла нарушить важные темы и обсудить все с внуком наедине. Однако 4-часовая беседа только расстроила королеву, ведь она поняла, что пара больше не вернется в Лондон, затем Елизавета II не будет видеть, как растет Арчи Гаррисон.

"Королева в отчаянии из-за мысли, что она будет редко видеться с правнуком. Она хотела бы общаться с ним, но вряд ли это когда-нибудь случится", – рассказал инсайдер из близкого окружения монарха.

Сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Великобритании, где последние осуществляют публичные выходы в роли членов королевской семьи. В поездку герцогиня Сассекская решила не брать 10-месячного Арчи Гаррисона, чем ошеломила всех представителей Букингемского дворца. Все потому, что это был один из немногих случаев, когда Ее Величество смогла бы провести время с правнуком.

"Королева боится, что она больше никогда не увидит Арчи. Она пытается сохранять оптимизм в этой ситуации и не осуждать Меган за ее характер, даже после всего, что произошло", – добавили источники.

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Кроме этого, по словам инсайдеров, королева Елизавета II обсудила с принцем Гарри детали относительно так называемого "мегзита". Ее Величество подчеркнула, что супруги с ребенком могут в любое время приезжать в Лондон, ведь им всегда рады. Также монарх отметила, что Фрогмор-хаус, где жили герцоги Сассекские, всегда будет оставаться их британским домом.

"Она расстроена тем, что Гарри с Меган решили жить вдали от дворца, но принимает их выбор. Ее Величество выразила желание видеть 9-месячного правнука и сообщила Гарри, что он всегда желанный гость в ее доме", – отметил инсайдер.

Фото www.instagram.com/sussexroyal

Беседа между Елизаветой II и принцем Гарри Пока Меган нет в замке: Елизавета II пришла в поместье принца Гарри, – СМИ длилась 4 часа. Инсайдеры утверждают, что наконец Ее Величество обсудила все вопросы, которые касались дальнейшей судьбы герцогов Сассекских. Беседа прошла в уютной атмосфере, поэтому Гарри был счастлив, что отныне не будет каких-либо разногласий в их взглядах. В то же время источники уверяют, что на самом деле внук Ее Величества расстроен, ведь понимает, что в 93 года Елизавета II не сможет навещать их в Канаде и будет ждать приезд супруги в Лондоне.

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Принц Гарри, Королевская семья, Елизавета II, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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