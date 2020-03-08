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"Для меня такая терапия": Владимир Остапчук объяснился за свои шутки

"Для меня такая терапия": Владимир Остапчук объяснился за свои шутки
14:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский телеведущий и шоумен рассказал, что выступает лишь о том, что болит.

Одним из самых резонансных разводов украинского шоу-бизнеса стал разрыв шоумена Владимира Остапчука с женой Еленой Войченко. Бывшая любимая неоднократно делала скандальные заявления в то время, как мужчина отвечал только острыми шутками и провокационными фото. Ведущий признался, что таким образом демонстрирует свои переживания.

Личная жизнь Владимира Остапчука в течение нескольких месяцев остается одной из самых обсуждаемых тем в отечественном шоу-бизнесе. Такому ажиотажу в сети способствует преимущественно сам шоумен, который подогревает интерес публики интригующими фотографиями и острым юмором.

Во время разговора с Екатериной Осадчей для "Светской жизни" он рассказал, что никоим образом не использует развод для своего пиара: "Ни в коем случае я бы не сказал, что на этом хайплюсь, делаю из этого шоу". Остапчук убежден, что такое внимание вызвано тем, что люди в Украине, которая занимает пятое место среди других стран по количеству разводов, лезут в чужую жизнь и пытаются дать советы.

"Семья": жена Монатика очаровала сеть стильным фото детей

Екатерина Осадчая поинтересовалась, не приносит ли он боль своим детям и бывшей жене, публикуя в сети провокационные сообщения рядом с другими женщинами. Однако ведущий убежден, что ситуация с разводом осталась в прошлом, а он начал новую жизнь, которой бы не хотел оскорблять близких. Сейчас с Еленой они общаются исключительно на темы детей и денег.

"Я не могу отвечать каким-то бредом, потому что я мужчина. Но юмором и тем, что сейчас я пишу стендапы и выступаю о том, что делает мне больно. Думаю, что это как раз для меня такая терапия... Я не принимаю роль жертвы. Мы взрослые люди, мы можем идти дальше, делать другие вещи, поэтому это нормальная история. Я ни в коем случае не хотел бы кого-то обидеть", – прокомментировал Владимир Остапчук.

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Знаменитости, Звезды, Телеведущий, Украинский телеведущий, Владимир Остапчук.
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