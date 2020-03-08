"В целом было довольно весело": Джаред Лето рассказал, как едва не погиб (Фото)

Новости шоу бизнеса:Знаменитый актер и певец Джаред Лето сорвался со скалы в США.

Американский актер и музыкант Джаред Лето едва не погиб, когда пытался подняться на скалу каньона Ред Рок в США.

Об этом он рассказал в Twitter.

48-летний Джаред Лето пошел в горы вместе с опытным скалолазом, однако в какой-то момент камень перетер трос, и актер завис над пропастью.

Not to sound dramatic, but this is the day I nearly died. Took a pretty good fall climbing with @AlexHonnold at Red Rock. Looked up and within seconds the rope was being cut by the rock while I dangled some 600 ft in the air. I remember looking down at the ground below. pic.twitter.com/CGd6kIM5o5 — JARED LETO (@JaredLeto) March 6, 2020

"Это день, когда я едва не погиб. Сорвался, когда занимался скалолазаньем с Алексом Хоннольдом. Посмотрел вверх, а спустя несколько мгновений камнем перетерло трос, а я завис в воздухе на высоте около 600 футов (180 метров). Помню, как смотрел вниз, на землю", - поделился Лето.

"Это был странный миг - меньше страха, больше осознания и немного грусти. Адреналин я почувствовал, когда смог вернуться на скалу… В целом было довольно весело", - признался актер.