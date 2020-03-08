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"Мое тело меняется": Кэти Перри призналась, что страдает от токсикоза
Кэти Перри призналась, что страдает от токсикоза

"Мое тело меняется": Кэти Перри призналась, что страдает от токсикоза

"Мое тело меняется": Кэти Перри призналась, что страдает от токсикоза
21:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Американская певица и голливудский актер Орландо Блум готовятся стать родителями.

Вчера, 7 марта, знаменитая певица приняла участие в финале чемпионата мира по крикету среди женщин, который прошел в Австралии. Мероприятие стало первым публичным появлением Кэти Перри после подтверждения слухов о ее беременности, которые ходили в сети на протяжении последнего месяца. Во время выступления звезда сменила три концертных образа, каждый из которых акцентировал внимание на ее состояние.

Перед выступлением среди многочисленной аудитории исполнительница устроила своеобразное общение с фанатами, отвечая на их вопросы. Большинство из них касалось беременности кумира. Кэти Перри не стала кривить душой и откровенно рассказала поклонникам о своей личной жизни. Она не стала скрывать, что первая беременность уже успела повлиять на ее самочувствие – она уже почувствовала токсикоз.

"Я так устала от смены часовых поясов. А еще перед перелетом я повредила ногу. Мое тело меняется, и, кажется, я становлюсь немного неуклюжей", – прокомментировала Кэти Перри.

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Похоже, певица вполне понимает и поддерживает интерес публики и охотно делится и другими подробностями. Просто на глазах у сотен зрителей Кэти Перри завершила свое выступление словами: "Надеюсь, у нас будет девочка".

Напомним, звезда обнародовала беременность в своем новом клипе на песню Never Worn White. Будущая мамочка заверила, что рождение первенца – вполне обдуманный поступок, который они с возлюбленным планировали давно. Кэти Перри удалось найти баланс между работой и личной жизнью, что сподвигло ее к новому этапу в жизни. Артистка также выбрала весьма неординарный способ, чтобы сообщить о беременности своих близких. Она приходила к дому друзей с бутылкой вина, прикрепив к ней этикетку с радостной новостью.

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Беременность, Кэти Перри, Орландо Блум.
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