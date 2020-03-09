Злата Огневич призналась, был ли у нее роман с солистом "Бумбокса"

Известная украинская исполнительница Злата Огневич провела зимний отпуск на Бали. Перед поездкой на остров брюнетка перекрасила волосы в светлый цвет. Артистка рассказала, почему решилась на такой шаг и призналась, были ли у нее отношения с Андреем Хлывнюком.
Злата Огневич всегда была брюнеткой и трудно было даже представить ее с другой прической. Однако совсем недавно знаменитость кардинально изменила имидж, перекрасившись в блондинку.
О том, что натолкнуло ее на такой эксперимент и об отношениях с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюк певица рассказала в программе "Светская жизнь" на телеканале "1 + 1".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Алло! Зима? Ну всё, #давайдосвидания С весной, мои хорошие! @kaskarecords #ZlataOgnevich #ZOteam #recordingstudio
Когда смотрела на себя в зеркало, то появлялись ассоциации. Я решила изменить несколько в своем образе, чтобы мне стало легче, - рассказала Злата.
Злате Огневич и солисту группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку приписывают роман. Артистка опровергла эти слухи.
Мы выпили кофе несколько раз. Я думала, что он хочет предложить мне дуэт, однако поскольку у него недавно уже была творческая коллаборация, то думаю, что буду искать нового партнера, - рассказала артистка.