Злата Огневич призналась, был ли у нее роман с солистом "Бумбокса"

Новости шоу бизнеса:Исполнительница призналась, что кардинально изменила имидж, чтобы избежать неприятных воспоминаний с бывшим возлюбленным, который разбил ей сердце.

Известная украинская исполнительница Злата Огневич провела зимний отпуск на Бали. Перед поездкой на остров брюнетка перекрасила волосы в светлый цвет. Артистка рассказала, почему решилась на такой шаг и призналась, были ли у нее отношения с Андреем Хлывнюком.

Злата Огневич всегда была брюнеткой и трудно было даже представить ее с другой прической. Однако совсем недавно знаменитость кардинально изменила имидж, перекрасившись в блондинку.

О том, что натолкнуло ее на такой эксперимент и об отношениях с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюк певица рассказала в программе "Светская жизнь" на телеканале "1 + 1".

Когда смотрела на себя в зеркало, то появлялись ассоциации. Я решила изменить несколько в своем образе, чтобы мне стало легче, - рассказала Злата.

Злате Огневич и солисту группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку приписывают роман. Артистка опровергла эти слухи.

Мы выпили кофе несколько раз. Я думала, что он хочет предложить мне дуэт, однако поскольку у него недавно уже была творческая коллаборация, то думаю, что буду искать нового партнера, - рассказала артистка.