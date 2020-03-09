Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности

Новости шоу бизнеса:Узнайте свой характер и судьбу, пройдя этот простой и легкий тест!

Издавна драгоценные камни использовали не только как украшения, но в первую очередь как талисманы и обереги. Драгоценные камни - творение природы, они таят в себе неизведанную силу и напитаны энергией земли. Далеко не все их полезные свойства известны человеку, но в то, что драгоценные камни таят в себе благотворную энергию, сомневаться не приходится.

Этот простой тест, который поможет вам лучше понять себя, благодаря выбранному драгоценному камню. Итак, устройтесь поудобнее, внимательно посмотрите на камни и выберите тот, глядя на который у вас екнет что-то внутри.

Какой вам нравится больше всего? Выбор камня может многое рассказать о вас…

1. Жемчужина

Если ваш выбор - жемчуг, то вы человек гордый и с чувством достоинства. Вы мудры, часто помогаете другим, а в вашем доме всегда идеальный порядок. Вы спокойны, добры и всегда думаете прежде, чем говорить.

Возможно, что выбор в пользу жемчуга говорит также о том, что вы близки к серьезным переменам в жизни.

2. Рубин

Если вам нравится рубин, значит, вы - человек увлекающийся, страстный и энергичный.

Вы всегда готовы оседлать волну и знаете, что нужно делать для того, чтобы кровь закипела вновь. У вас полно энергии, но большую ее часть тратите на борьбу с ветряными мельницами.

3. Бриллиант

Если вы остановили свой выбор на алмазах, то вы - сильный, решительный и горделивый человек. Вы даете силы жить всем вокруг вас.

Вы - человек бесстрашный, отважный, а главная ценность для вас - все новые и новые приключения.

4. Голубой топаз

Люди, которые выбирают этот камень, обычно спокойны и собраны. Про таких говорят, что "им все нипочем", и не зря: они умеют наслаждаться жизнью вообще и отдельными ее мелочами в частности.

Ваша энергия оказывает на других успокаивающий эффект, а ваши коммуникативные навыки безупречны. И они точно уже не раз помогали вам в жизни. Пригодятся и впредь.

5. Перидот

Если вы выбрали этот камень, значит, главное для вас - поиски своего истинного "я" и гармония - как с окружающими, так и внутри себя.Перидот - камень загадочный и редкий. Находят его или под землей, или на обломках упавших на поверхность нашей планеты метеоритов. Так и вы - человек редкий и драгоценный.

6. Аквамарин

Вы, вероятно, очень любите океан. В жизни вас все знают как человека крайне сострадательного, умеющего выслушать.

В то же время вы энергичны и жаждете новых впечатлений. Кажется, к своим собственным проблемам вы относитесь более равнодушно, чем к страданиям других.

Вы считаете, что прожить хорошую жизнь - значит, прожить ее весело и с удовольствием. Скука - вот что иногда мешает вам дышать полной грудью.

7. Танзанит

Танзаниты любят люди чувственные и страстные. У вас большая потребность в том, чтобы любить и быть любимой.

А еще вы - обладатель непревзойденной интуиции. Чаще ей доверяйте. Она редко ошибается.

8. Цитрин

Если вам понравился цитрин, значит вы - человек творческий. Про таких, как вы, говорят: "пикантная штучка".

Но вы можете быть также человеком теплым и добрым. Вы - идеальный партнер для работы и семьи. Для многих вы - луч света в безнадежно хмуром небе.

9. Розовый турмалин

К турмалину тянутся люди мягкие, чувственные и сострадательные. Они, как правило, искренни и даже немного наивны.

Однако это не означает, что вы слабак. Если этот камень натереть или нагреть, он излучает электричество! То же самое и с вами. Вас трудно вывести из себя, но если кто-то смог, - берегись!

10. Аметист

Вы - живой, умный и подвижный человек, если выбрали аметист. Вы источаете энергию и уверенность в себе. Нет ничего, что могло бы устоять на вашем пути.

И несмотря на то, что иногда вы чрезмерно любите получать удовольствие от жизни, вы еще и отличный родитель.