Умер звезда "Игры престолов" и "Звездных войн"

Новости шоу бизнеса:Макс фон Сюдов скончался 8 марта 2020 года в возрасте 90 лет.

Шведский актер Макс фон Сюдов, звезда проектов "Звездные войны" и "Игра престолов" скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на семью актера.

Актёр, известный своей совместной работой с режиссёрами Ингмаром Бергманом и Яном Труэлем. Макс фон Сюдов является двукратным номинантом на премии "Оскар", номинантом "Золотого глобуса" и "Эмми".

Шведский актер Макс фон Сюдов, известный своими ролями в фильмах "Остров проклятых", "Куда приводят мечты" и "Жутко громко и запредельно близко".

Последней актерской работой фон Сюдова стал фильм "Курск" режиссера Томаса Винтерберга, вышедший в 2018 году. Карьеру фон Сюдов начал в 1949-м, он снялся в том числе в 11 фильмах Ингмара Бергмана.

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