В кожаном красном: звезда "Тихого места" посетила премьеру фильма (Фото)

Новости шоу бизнеса:Вчера, 8 марта, голливудская актриса пришла на премьеру кинокартины "Тихое место 2", срежиссированную ее мужем, актером Джоном Красинским.

Вчера, 8 марта, в самом культурном центре Нью-Йорка Линкольн-центре состоялась долгожданная премьера фантастического фильма ужасов "Тихое место 2". Мероприятие собрало немало голливудских звезд, которые потрясли своими безупречными образами. Не осталась без внимания папарацци и Эмили Блант, сыгравшая в ленте главную роль.

37-летняя британская актриса поразила публику смелым образом на премьере фильма "Тихое место 2". В знаковый день звезду, которая навсегда вошла в мировой кинематограф благодаря съемкам в самых популярных картинах – "Дьявол носит Прада", "Девушка в поезде" и "Мэри Поппинс возвращается", поддержал не менее знаменитый супруг Джон Красински. Голливудское супруги стали коллегами по съемочной площадке, завоевав любовь поклонников.

Для красной дорожки Эмили Блант выбрала соблазнительный образ, который выгодно подчеркнул ее хрупкую фигуру. Так, она позировала перед десятками камер в багровом кожаном платье от британского дизайнера Alexander McQueen. Тугой корсет, шнуровка и кружевные вставки превратили актрису в настоящую икону стиля в этот вечер.

Обтягивающее платье длины миди она дополнила золотыми босоножками на высоких каблуках и небольшим клатчем. Эффектная блондинка собрала волосы в низкий хвост, продемонстрировав оригинальные серьги.

Багровый наряд потрясающе сочетался с классическим голубым костюмом супруга Джона Красински. Пара радостно позировала на красной дорожке мероприятия, не скрывая романтических чувств.