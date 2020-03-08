Больше никаких откровенных сцен: Кира Найтли сделала заявление

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса ищет двойников для эротических сцен.

Осенью прошлого года Кира Найтли стала мамой второй раз - актриса подарила своему мужу Джеймсу Райтону еще одну дочку, а трехлетней Эди - младшую сестру. Актриса не стала отсиживаться в декрете и уже спустя месяц после родов блистала на премьере фильма "Опасные секреты" в Лондоне.

Однако за это время решительно пересмотрела свои взгляды на съемки обнаженных сцен. В большом интервью The Financial Times 34-летняя актриса рассказала, почему не хочет демонстрировать свое тело на большом экране.

"Соски обвисли!" - пошутила Кира, а после пояснила: "На самом деле я действительно довольна своим телом. Но я также не хочу стоять перед всей съемочной группой обнаженной. Не считаю нужным показывать свое тело".

По мнению актрисы, сейчас в фильмах откровенные сцены стали более сексуальными, чем те, в которых она снималась сама. Например, в исторической драме "Запретная любовь" 2008 года актриса снималась топлес.

"Сейчас некоторые эпизоды можно вполне представить на каком-нибудь порносайте", - считает актриса. По этой причине актриса теперь предпочитает пользоваться услугами дублеров. Актрис Найтли выбирает самостоятельно, как в случае с картиной "Последствия" и сценой с Александром Скарсгардом.

"Это был мой выбор. Это идеальное решение и очень интересный процесс. Это как будто я, но лучше. У нее красивое тело, поэтому она может сделать это за меня. Мне остается лишь оценить сходство и одобрить окончательный выбор", - объяснила актриса, добавив, что теперь в ее контракте прописан пункт, в котором обозначены те части тела, которые она готова демонстрировать.

И те, которые не готова, будут идеальными благодаря дублершам.

Два года назад в интервью журналу Sunday Times Style актриса признавалась, что стремление соответствовать идеалам зрителей, обсуждающих ее фигуру, чуть не довело ее до нервного срыва: "Сначала я пыталась набрать вес, потому что казалась всем очень худой. Потом все стали говорить, что у меня целлюлит, и я скинула пять фунтов. Тогда стали говорить, что у меня анорексия. Это продолжалось бесконечно".

Актриса призналась, что из-за давления Голливуда у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство, а в 2007 году она пережила нервный срыв.