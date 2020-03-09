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"Это не моя сила": Алена Шоптенко рассказала, почему не участвует в откровенных фотосессиях

"Это не моя сила": Алена Шоптенко рассказала, почему не участвует в откровенных фотосессиях
19:49 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Увидеть откровенные фото на страничках Алены в соцсетах невозможно.

Украинский хореограф и участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко, которая недавно сменила имидж, поделилась, почему не делает откровенных фото и не снимается для мужских журналов. Об это Алена рассказала в интервью программе "Светская жизнь".

По словам Алены, ее неоднократно приглашали сниматься в эротических фотосессиях.

"Но тогда я отказывала. Я просто думала, что это не моя сила. Мне казалось, что я профессионал, хореограф, что у меня совсем другие приоритеты. Хоть я и танцую в очень откровенных нарядах", - отметила она.

 
 
 
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В своей группе в танцевальной школе я была самая младшая. Понимаете, разница между 30 лет и 40 лет еле ощутима, но разница между 13 и 16 лет – это пропасть и большая проблема для тринадцатилетки.⠀ Надо мной подшучивали, часто нехорошо обращались, а речи о том, чтобы стать частью «компании», не было вовсе. ⠀⠀⠀⠀⠀ Тогда я непонаслышке узнала значение понятия «буллинг».⠀ Вначале я так переживала, что даже не хотела больше ходить на танцы. Но продолжила. Мне велели терпеть ради результата, так что я закрылась в себе и сбежала в танец. Тогда я танцевала, как будто никого не вижу и никто не видит меня. Как в той известной фразе - повода для шуток и смешных видео в интернете.⠀ Эта фраза стала моим кредо.⠀ Так продолжалось много лет. Я старалась танцевать максимально профессионально, но часто мои танцы называли «холодными». И по мере взросления я начала понимать, что танец не только про «вовнутрь». Танец - это также возможность отдавать что-то прекрасное окружающему миру и людям. А для того, чтобы дать что-то миру, нужно сначала научиться давать это себе. Любовь, творчество, поддержку и вдохновение. Мне понадобилось много времени и работы над собой, чтобы это понять и этому научиться.⠀ Теперь я вижу абсолютно всё и всех вокруг. И не только в танце. Так намного лучше и интереснее!⠀ Так что я вас очень попрошу, в следующий раз, когда вы решите в кого-то не верить, вспомните этот пост и помогите человеку «танцевать» наружу, а не вовнутрь.

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

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Шоптенко также призналась, что она еще не делала и откровенной фотосессии даже для себя. Тем не менее, девушка признается, что ей хотелось бы "что-то оставить на память", особенно после рождения ребенка.

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Откровенные фотосессии, Фотосессии, Алена Шоптенко.
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