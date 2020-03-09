"Это не моя сила": Алена Шоптенко рассказала, почему не участвует в откровенных фотосессиях

Новости шоу бизнеса:Увидеть откровенные фото на страничках Алены в соцсетах невозможно.

Украинский хореограф и участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко, которая недавно сменила имидж, поделилась, почему не делает откровенных фото и не снимается для мужских журналов. Об это Алена рассказала в интервью программе "Светская жизнь".

По словам Алены, ее неоднократно приглашали сниматься в эротических фотосессиях.

"Но тогда я отказывала. Я просто думала, что это не моя сила. Мне казалось, что я профессионал, хореограф, что у меня совсем другие приоритеты. Хоть я и танцую в очень откровенных нарядах", - отметила она.

Шоптенко также призналась, что она еще не делала и откровенной фотосессии даже для себя. Тем не менее, девушка признается, что ей хотелось бы "что-то оставить на память", особенно после рождения ребенка.