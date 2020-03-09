Красная шапочка: герцоги Кембриджские появились на службе по случаю Дня Содружества (Фото)

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 9 марта, Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на праздничную службу по случаю Дня Содружества, где герцогиня Кембриджская успела поразить публику элегантным образом.

Сегодня, 9 марта, знаковый день для британской монаршей семьи. Впервые за долгое время они объединились и в полном составе посетили Вестминстерское аббатство.

Вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом в торжествах приняли участие королева Елизавета II, принц Уэльский, герцогиня Корнуольская и герцоги Сассекские, для которых День Содружества может стать последним публичным появлением в составе королевской семьи.

Для официального мероприятия Кейт Миддлтон выбрала наряд из своего гардероба. Она надела пальто насыщенного красного цвета с бархатным воротником и манжетами от бренда с мировым именем Catherine Walker. В этом наряде герцогиня Кембриджская появлялась на Рождество 2018 года. Монохромный look она завершила стильной шляпкой с декоративными розами, перчатками, клатчем и туфлями-лодочками на каблуках.

Принц Уильям предстал в темно-синем костюме с галстуком в тон к наряду Кейт.

В Вестминстерском аббатстве состоялась первая встреча герцогов Кембриджских с Меган Маркл и принцем Гарри после того, как пара обнародовала свое желание отойти от королевской семьи.