Герцогиня Кембриджская посетила благотворительный вечер в Букингемском дворце (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Для своего выхода Кейт Миддлтон выбрала платье ультрамаринового цвета, расшитое блестками.

Вчера, 9 марта, в королевской резиденции состоялся торжественный вечер по случаю 25-летия благотворительной организации Place2Be, которой занимается герцогиня Кембриджская.

9 марта стало знаковым днем для королевской семьи. В полном составе – королева Елизавета II, герцоги Кембриджские и Сассекские, принц Уэльский и герцогиня Корнуольская – они посетили традиционную праздничную службу по случаю Дня Содружества. Эта публичное появление стало последним выходом Гарри и Меган в составе британской монаршей семьи.

Для выхода в Вестминстерском аббатстве Кейт Миддлтон выбрала наряд из своего гардероба – багровое пальто от Catherine Walker, а во время второго появления в Букингемском дворце она продемонстрировала look, в котором впервые появилась в 2016 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Герцогиня Кембриджская появилась в платье длины макси ультрамаринового цвета от британского модельера Jenny Packham. Легкий низ платья и многочисленные блестки подчеркнули ее изящную фигуру. Аутфит Кейт дополнила серебряными туфлями-лодочками от Jimmy Choo и ценными серьгами от Erdem.

На торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Place2Be, она пообщалась с детьми и выступила с чувственной речью об эмоциональном здоровье подростков. Кейт отметила, что в течение семи лет сотрудничества с организацией, она и сама получила бесценный опыт работы с детьми.

Посетив многие школы, встречая сотни прекрасного персонала, детей и молодежи, согревает сердце, когда видишь, что поддержка, которую вы предоставляете, гораздо больше, чем просто быть рядом в момент отчаяния и потребности, – обратилась к представителям Place2Be герцогиня Кембриджская.