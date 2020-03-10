Шевченковская премия 2020: кто получил престижную награду

Новости шоу бизнеса:Церемония традиционно состоялась в день рождения Великого Кобзаря и собрала сотни зрителей в Национальной опере Украины.

Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определил лауреатов премии 2020 года.

"Мы стараемся сделать премию такой, которая бы определяла перспективные тренды. Все лауреаты — энергетичные и современные, новаторские, соответствуют видению Тараса Шевченко как брендоформирующего фактора", — цитирует председателя комитета премии имени Тараса Шевченко Юрия Макарова Суспільне.

В номинации Литература в этом году два победителя — Марианна Кияновская с книгой стихов Бабин Яр. Голосами и Тарас Прохасько со сборником эссе Так, але…

В номинации Публицистика, журналистика лауреатом стала военная корреспондентка Евгения Подобная с книгой Дівчата зрізають коси — воспоминаниями 25 женщин, участвовавших в русско-украинской войне в составе Вооруженных сил Украины и добровольческих подразделений.

В номинации Музыкальное искусство одержала победу известный украинский этно-группа ДахаБраха с альбомом Шлях (2016).

В номинации Визуальные искусства победил художественный проект Карусель Александра Гляделова.

В номинации Театральное искусство лауреатом стала опера-реквием Иов (Iyov, в 2015 год) Влада Троицкого, Романа Григорива и Ильи Разумейко.

Макаров пояснил, что в этом году не вручать премию в номинации Киноискусство, поскольку представлены номинанты — фильм Какофония Донбасса Игоря Минаева и документальный фильм Дом Слово Тараса Томенко — не соответствуют по масштабу сути премии.