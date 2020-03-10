Звезда "Великолепного века" стал отцом во второй раз

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Вторник, 10.03.2020
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14:35 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Халит, он очень любит детей, поэтому часто просил жену решиться на еще одного наследника.

49-летний Халит Эргенч счастлив с 37-летней Бергюзар Корель почти 11 лет.

Пара воспитывает девятилетнего сына Али. Супруги неоднократно упоминали, что мечтают о большой и дружной семье.

И вот, наконец, осенью прошлого года артисты сообщили, что ждут пополнения. "Мы уже давно были готовы к появлению на свет второго ребенка. Сейчас для этого самый подходящий момент. Я счастлив", — делился Эргенч.

Сегодня же появилась информация, что у возлюбленных родился второй долгожданный сын. Мальчика назвали Ханом. По словам специалистов, мать и ребенок чувствуют себя хорошо и скоро будут выписаны из больницы.

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О радостном событии в личных блогах Халит и Бергюзар пока не написали. Однако поклонники со всего мира уже поздравляют пару с важным днем в их жизни.

"Любимый Халит, всех благ вам и вашему малышу"; "Поздравляю с рождением сына! Пусть растет здоровым"; "Это так здорово! Счастья вашей семье", — написали пользователи Сети.

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Все по теме:

Дети, Отцовство, Знаменитости, Актер, Великолепный век, Халит Эргенч, Новорожденные.
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