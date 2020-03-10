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Пожалейте: адвокаты Вайнштейна просят минимальный срок для продюсера
Пожалейте: адвокаты Вайнштейна просят минимальный срок для продюсера

Пожалейте: адвокаты Вайнштейна просят минимальный срок для продюсера

Пожалейте: адвокаты Вайнштейна просят минимальный срок для продюсера
17:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:В связи с возрастом и состоянием здоровья Вайнштейна, его адвокаты просят минимальный срок заключения – пять лет

Скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Завтра, 11 марта, суд должен вынести окончательный приговор Вайнштейну. 

После судебного заседания 24 февраля 2020 года продюсера арестовали. Вскоре Харви отправили в больницу, где ему провели операцию на сердце. В связи с этим, его адвокаты просят минимальный срок заключения – пять лет. Об этом сообщает издание Reuters.

Харви Вайнштейн отличился своим участием в секс-скандалах. Однако американского продюсера признали виновным только по двум делам: принудительном оральном сексе с бывшей ассистенткой Project Runway Мими Хейли и изнасиловании актрисы Джессики Манн. Инциденты произошли в 2006 и 2013 годах. Согласно действующему законодательству, ему грозит от 5 до 25 лет заключения.

Поскольку Харви уже 68 лет и его здоровье не в лучшем состоянии, защитники продюсера просят для него минимальный срок ареста.

Пожалуйста, примите это письмо, как нашу просьбу в суд заключить господина Вайнштейна на пять лет лишения свободы, – говорится в письме трех адвокатов продюсера.

Виновен: Харви Вайнштейна ждет тюремный срок

Известно, что на прошлой неделе прокуратура Нью-Йорка заявила, что влиятельный продюсер должен получить тюремный срок, который будет отражать его "пожизненное насилие по отношению к другим", а не только осуждение за сексуальное насилие над двумя женщинами.

Отметим, секс-скандал с участием Вайнштейна вспыхнул в 2017 году. Тогда больше 100 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Официально продюсеру выдвинули только три обвинения, а затем отпустили под залог в один миллион долларов. Сам Харви любую вину отрицает.

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Все по теме:

Скандал, Суд, Приговор, Обвинения, Режиссер, Харви Вайнштейн, Сексуальные домогательства, Американский продюсер.
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