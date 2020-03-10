Два месяца в больнице: дочери Анджелины Джоли вышли в свет после операций

Новости шоу бизнеса:Анджелина Джоли призналась, что ее дочери перенесли лежали в больнице и перенесли операции.

15-летняя Захара и 13-летняя Шайло попали в объективы камер журналистов. Это произошло вчера, 9 марта, когда они вместе с Джоли выходили из кинотеатра. Шайло запечатлена на костылях. Реабилитационный период не помешал семейному отдыху, а только укрепил их семью. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Об операциях дочерей Анджелина Джоли рассказала в своей колонке для издания Time. Известно, что Шайло перенесла операцию на бедре, а вот, что стало причиной лечения Захари, пока не объявляют. Звезда рассказала, что такое испытание сплотило их семью.

Я увидела, как дети беспокоятся друг о друге и всеми силами стараются помочь. Девочки легко бросают все дела и ставят друг друга на первое место, – поделилась Анджелина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram NEW Angelina with Shiloh and Vivienne #AngelinaJolie #viviennejoliepitt #shilohjoliepitt Публикация от (@angelinajoliefg) 10 Мар 2020 в 6:57 PDT

Также знаменитость отметила, что она рассказала о проблемах детей только с их разрешения.

Дочери знают о тексте. Я уважаю их личную жизнь, и мы обсуждали это вместе. Они понимают, что пройти сквозь медицинское испытание и бороться за выздоровление – это то, чем можно гордиться, – рассказала звездная мама.