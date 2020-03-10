Эффектный весенний образ: Селин Дион поразила новым нарядом (Фото)

Новости шоу бизнеса:Певица очаровала поклонников весенним образом, в котором появилась на улицах Нью-Йорка.

51-летняя поп-дива умеет выбирать эффектные наряды для светских выходов. Женщина знает, как выглядеть непревзойденно и заявляет о себе, как о настоящей иконе стиля. Сотни тысяч поклонников с нетерпением ждут момента, когда смогут увидеть новый look Селин. На днях она замыливала сеть волшебным весенним образом.

Фотографии Селион Дион неизменно есть на страницах популярных таблоидов в течение последних нескольких недель. На них она позирует в невероятных образах. На днях звезда попала в объективы камер папарацци, когда вышла из отеля в Нью-Йорке.

На этот раз на ней был белый вязаный свитер с горловиной и с цветочной аппликацией на груди. Дион одела его с пышной асимметричной юбкой розового цвета с цветочным принтом от Oscar de la Renta. Впечатляет не только вид такого наряда, но и его цена, составляющая 8900 долларов.

Весенний аутфит знаменитость дополнила высокими белыми сапогами. В руках она держала розовый букет цветов, который гармонично сочетался с платьем. Уши певицы украшали длинные серьги. На лице Селин Дион сделала нежный макияж, а волосы уложила в легкие локоны.