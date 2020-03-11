Наследник Playboy скоро станет отцом

Новости шоу бизнеса:Сын основателя Playboy Хью Хефнера Купер и его супруга британская актриса Скарлетт Бирн объявили, что ждут появление первенца.

На личной странице в Инстаграме избранница американского бизнесмена Купера Гефнера опубликовала трогательные кадры, которыми анонсировала будущее пополнение в новосозданной семье. Так, она позировала в приталенном платье, которое акцентировало внимание на ее округлом животике.

Так 29-летняя актриса и модель Скарлетт Бирн призналась, что супруги с нетерпением ждут появление первенца, однако объявлять пол малыша не стала. Известно, что первый ребенок четы появится на свет уже летом.

Купер и я рады рассказать, что наш малыш уже в пути. Наши сердца полны радости и благодарности, и мы оба не можем дождаться встречи с маленьким Хефнером, – написала будущая мама.

Обручились Купер Хефнер и Скарлетт Бирн еще в 2015 году. А перед тем, как предложить любимой руку и сердце, Купер спросил разрешения у ее отца. Именно тогда влюбленные посетили родной город Скарлетт – Лондон. В ноябре 2019 года они объявили, что официально зарегистрировали брак в Калифорнии. Пара неоднократно заявляла, что они настоящие друзья и партнеры.