Какое чувство движет Вами: психологический тест

Новости шоу бизнеса:Пройдите тест и узнайте, какое же чувство движет вами.

Порой нам самим трудно объяснить, почему мы поступаем так или иначе, какое чувство движет нами, что влияет на принятие решений. А ведь только тот, кто хорошо понимает свои собственные мотивы, может грамотно планировать свою жизнь. Психологи разработали тест, с помощью которого можно дать ответ на поставленный вопрос.

Чтобы узнать, какое чувство движет вами на данном жизненном этапе, посмотрите внимательно на эту картинку. Какая кровать кажется вам самой уютной? Если бы сейчас вам надо было уснуть, какое спальное место вы бы выбрали?

Ваш ответ является ключом к психологическому тесту. Внимательно читайте его расшифровку.

Кровать №1.

Детскую кроватку выбирают люди, которые на данном жизненном этапе не готовы действовать. Сейчас вам хочется остаться в стороне от любых дел, проблем и даже отношений. Все, что вам сейчас интересно, это душевный комфорт. Возьмите паузу и отдохните, возобновите ресурс, но надолго оставаться в таком состоянии нельзя.

Кровать №2.

Сейчас вы готовы стать лидером и вдохновлять свою команду на новые свершения. Вы чувствуете прилив сил и энергии, спешите этим воспользоваться.

Кровать №3.

Вы вступили в период профессиональной активности. Сейчас у вас море новых идей и непреодолимое желание воплощать их в жизнь. И это прекрасно! На данном этапе вы чувствуете себя готовым к любым поставленным задачам. Дерзайте!

Кровать №4.

На данном жизненном этапе вы хотите контролировать все, что с вами происходит. Увлекаетесь планированием, стремитесь предвидеть и рассчитать любой ход событий. Это не плохо, но постарайтесь не впадать в крайности. Иногда жизнь преподносит сюрпризы.

Кровать №5.

Сейчас вы чувствуете непреодолимое желание общаться. Ваша коммуникабельность не только поможет построить хорошие отношения с коллегами и друзьями, но и откроет новые возможности в профессиональной сфере. Сейчас вам будут интересны задания, связанные со сбором и обработкой информации, а также работа с людьми.

Кровать №6.

На данном жизненном этапе вы сосредоточены только на себе. Окружающие удивляются, почему вы отдаляетесь, но все дело в том, что сейчас вам важно разобраться со своим внутренним миром.

На каждом жизненном этапе мы чувствуем себя по-другому. Главное, правильно понимать себя и свои стремления.