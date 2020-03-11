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"Парк L'еto хорошо звучит": Джаред Лето покорил Рыбальский мост в Киеве

"Парк L'еto хорошо звучит": Джаред Лето покорил Рыбальский мост в Киеве
20:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Голливудский актер и лидер музыкальной группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето снова приехал в украинскую столицу.

Певец профессионально занимается скалолазанием и обожает испытывать себя на стойкость даже вне скалодрома. Недавно он едва не погиб из-за экстремального хобби. Его инстаграм-страница полна разнообразных видео, которые посвящены именно этой тематике, поэтому неудивительно, что киевский уикенд Джареда тоже превратился в очередную тренировку.

В видеоролике, который уже украшает ленту актера, он поднимается на железобетонный пилон Рыбацкого моста и снимает себя на камеру, в то время как его снимает дрон.

Одна из моих самых любимых вещей, когда посещаю Киев – это все мосты, которые нужно покорить. Я слышал, что они закрыли этот ржавый старый мост, над которым работали в течение 20 лет... – комментирует видеоролик Джаред в своем инстаграме.

Также актер высказал предложение назвать Рыбальский остров в свою честь:

Кажется, это крутое место и многим людям нравится проводить время здесь, возможно, они могут превратить его в парк? Парк L'еto хорошо звучит, – сказал Джаред.

"В целом было довольно весело": Джаред Лето рассказал, как едва не погиб (Фото)

Отметим, что Джаред Лето в последний раз посещал Киев вместе со своей группой Thirty Seconds to Mars в июле 2019 года, посетив фестиваль UPark.

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Актер, Певец, Джаред Лето, Thirty Seconds To Mars.
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