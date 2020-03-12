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Эд О’Нилл признался, как Леонардо ДиКаприо довел его дочь до "комы"

Эд О’Нилл признался, как Леонардо ДиКаприо довел его дочь до "комы"
09:59 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Звезда "Американской семейки" поделился забавной историей о том, как его дочери познакомились с любимым актером.

Недавно Эд О’Нилл стал гостем шоу Эллен Дедженерис и рассказал, как однажды отмечал с дочерями День отца и встретил Леонардо ДиКаприо.

Я предложил девочкам поехать на ужин в Rao’s, отметить День отца. Старшая дочь, София, стала возмущаться, сказала, что это слишком далеко, — начал Эд. Но актер настоял на своем, потому что любит этот итальянский ресторан.

Мы сделали заказ, девочки уткнулись в телефоны. Через некоторое время я взглянул на старшую: она сидела с таким видом, будто ее хватил удар. Я подумал, что ей плохо. "Что случилось?" — говорю. И она шепотом: "Да ладно!" Я обернулся и увидел, что рядом с нами собирается компания, и среди них Лео ДиКаприо. А моя дочка влюблена в него с тех пор, как посмотрела "Ромео+Джульетта". Она просто обомлела, — продолжил Эд. 

 
 
 
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Ed O’Neill is here tomorrow. I hope you’re watching, @leonardodicaprio.

Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)

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Через некоторое время Леонардо сам подошел к столику О’Нилла, поздоровался и поздравил его с Днем отца. Он тоже отмечал праздник со своим папой.

Я попросил Софию подняться и представил их друг другу. А когда мы уходили, младшая, Клэр, сказала, что тоже хочет познакомиться с ДиКаприо. Мы снова подошли к Лео, а на прощанье он сказал: "София, очень рад с тобой познакомиться, милая". На улице София будто впала в кому. И я тогда сказал ей: "Вот видишь, Rao’s на самом деле не так уж далеко находится", — рассказал О’Нилл.

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Роман, Отношения, Знаменитости, Леонардо ДиКаприо, Актер, Эд О’Нилл.
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