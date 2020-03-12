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Пробудила чувства: Александра Грант прокомментировала отношения с Киану Ривзом

Пробудила чувства: Александра Грант прокомментировала отношения с Киану Ривзом
17:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Избранница Киану Ривза рассказала об отношениях с актером и призналась, что же их сблизило.

Несмотря на то, что пара появлялась публично, влюбленные не спешили рассекречивать свои отношения и держались подальше от комментариев для прессы. Так, за Александрой Грант давно закрепилось имя избранницы Киану Ривза. Однако лишь после нескольких лет романа она все же решилась прокомментировать чувства для британского Vogue.

Не секрет, что мировое сообщество весьма неоднозначно оценило новые отношения Киану Ривза. Сама Александра Грант признает, что ее внешность далека от идеала. Однако художница отшучивается, что она имеет то, чему могут позавидовать даже мировые красавицы и иконы стиля – длинные ноги.

У меня седые волосы и рост 184 см. Поэтому, если говорить о соответствии идеалам... Если бы я хотела выглядеть как Ким Кардашьян, мне пришлось бы сделать операцию, чтобы укоротить ноги, – заметила она.

Также Александра Грант призналась, что их с Киану сблизила совместная работа над его книгой "Ода счастью" еще в далеком 2011 году. Актер выложил на бумаге собственный опыт и рассказал, как избавиться от депрессии и начать жить после трагедии. Стоит отметить, что сначала он пережил появление на свет мертворожденной дочери, а через два года гражданская жена Дженнифер Сайм погибла в автокатастрофе. Тогда сотрудничество с иллюстратором стала для него настоящим подарком судьбы: "Книга была сюрпризом и задумывалась мной как личный подарок для Киану".

"Просто идеальная пара": коллега Киану Ривза рассказала о его романтических отношениях

Так Александра Грант пробудила чувства в сердце актера. Однако, несмотря на откровенность разговора, она не решилась объявить, стоит ли ожидать будущего брака влюбленных. Художница лишь отметила, что не может существовать без отношений: "Любовь на всех уровнях очень важна для меня как для личности. Я не верю, что изоляция – это выход. Есть моменты в жизни, когда уединение необходимо для меня как для художника, но при этом я очень ценю опыт отношений".

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Художница, Киану Ривз, Актер, Александра Грант.
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