Пробудила чувства: Александра Грант прокомментировала отношения с Киану Ривзом

Несмотря на то, что пара появлялась публично, влюбленные не спешили рассекречивать свои отношения и держались подальше от комментариев для прессы. Так, за Александрой Грант давно закрепилось имя избранницы Киану Ривза. Однако лишь после нескольких лет романа она все же решилась прокомментировать чувства для британского Vogue.
Не секрет, что мировое сообщество весьма неоднозначно оценило новые отношения Киану Ривза. Сама Александра Грант признает, что ее внешность далека от идеала. Однако художница отшучивается, что она имеет то, чему могут позавидовать даже мировые красавицы и иконы стиля – длинные ноги.
У меня седые волосы и рост 184 см. Поэтому, если говорить о соответствии идеалам... Если бы я хотела выглядеть как Ким Кардашьян, мне пришлось бы сделать операцию, чтобы укоротить ноги, – заметила она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"I'm a 6ft 1in woman with white hair," says #AlexandraGrant. "You know, the idea of fitting in... If I wanted to look like Kim Kardashian, I would have to have surgery removing about a foot off my legs." In the April 2020 issue of #BritishVogue, the artist gets candid with @Louisquinze, giving her perspective on everything from art and LA to finding love with #KeanuReeves. Read the full interview in the new issue, on newsstands now. Photographed by @MaxFarago and styled by @JuliaEhrlich, with hair by @Ramsell and make-up by @TheKMDB.
Также Александра Грант призналась, что их с Киану сблизила совместная работа над его книгой "Ода счастью" еще в далеком 2011 году. Актер выложил на бумаге собственный опыт и рассказал, как избавиться от депрессии и начать жить после трагедии. Стоит отметить, что сначала он пережил появление на свет мертворожденной дочери, а через два года гражданская жена Дженнифер Сайм погибла в автокатастрофе. Тогда сотрудничество с иллюстратором стала для него настоящим подарком судьбы: "Книга была сюрпризом и задумывалась мной как личный подарок для Киану".
Так Александра Грант пробудила чувства в сердце актера. Однако, несмотря на откровенность разговора, она не решилась объявить, стоит ли ожидать будущего брака влюбленных. Художница лишь отметила, что не может существовать без отношений: "Любовь на всех уровнях очень важна для меня как для личности. Я не верю, что изоляция – это выход. Есть моменты в жизни, когда уединение необходимо для меня как для художника, но при этом я очень ценю опыт отношений".