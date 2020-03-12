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Праздничный прощальный обед: герцоги Сассекские устроили вечеринку для своих помощников

Праздничный прощальный обед: герцоги Сассекские устроили вечеринку для своих помощников
18:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Накануне отъезда Меган Маркл в Канаду, герцоги организовали праздничный прощальный обед для команды своих помощников.

Последнюю неделю внимание СМИ приковано к паре принца Гарри и Меган Маркл. Они исполнили последние обязательства в составе королевской семьи и готовятся к выходу из нее. Британское издание Hello сообщает о том, что герцоги Сассекские организовали праздничный ланч для своих помощников в знак благодарности.

После того, как Гарри и Меган вернулись из Канады в Великобританию, они поселились в отеле Goring Hotel, что расположен неподалеку от Букингемского дворца. Именно там находится любимый ресторан Елизаветы II, который супруги также посетили. Однако позже в СМИ появилась информация о том, что герцоги Сассекские были там не одни. Пара организовала праздничный обед на 15 человек, который был рассчитан на тех, кто работал на них в течение последних нескольких лет.

Сначала об этом сообщало издание Page Six со ссылкой на инсайдера. В материале говорилось о том, что Гарри и Меган часто устраивали подобные вечеринки для своей команды.

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Они могли неожиданно заказать пиццу на всех или фургон с мороженым. В последнюю неделю сотрудничества хотели организовать что-то особенное. Пара говорила в честь помощников тосты и благодарила за все то, что они сделали. Многие работники плакали. Вместе они многое прошли и каждый из команды работал ради общего дела, – говорит источник.

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Вечеринка, Принц Гарри, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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