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Свадьбы не будет: Аманда Байнс рассталась со своим возлюбленным

Свадьбы не будет: Аманда Байнс рассталась со своим возлюбленным
18:38 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Актриса рассталась с женихом спустя всего три недели после помолвки.

В День святого Валентина Аманда Байнс удивила своих подписчиков новостью о помолвке со своим бойфрендом. Избранника Байнс зовут Пол Майкл, ему за 20, и он из Лос-Анджелеса.

По информации издания The Blast, на то время пара встречалась уже несколько месяцев, а познакомились они в сообществе Анонимных Алкоголиков.

Аманда показала поклонникам обручальное кольцо и называла Пола "замечательным" и "любовью всей ее жизни". Однако теперь пара рассталась, сообщает E! News. По информации издания, родители Аманды были назначены ее опекунами: они управляли ее финансами, пока она проходила реабилитацию из-за наркотиков и психического расстройства. Разрешения родителей также требовала свадьба Байнс и Майкла. Сообщается, что отец и мать актрисы были против этой женитьбы.

Информацию о расставании, казалось, подтверждал тот факт, что Аманда удалила все совместные фотографии с Полом. Но вчера она снова загрузила селфи с ним и подписала: Моя любовь.

 
 
 
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My love 

Публикация от Amanda Bynes (@amandabynesreal)

Минус еще одна холостячка: Аманда Байнс объявила о помолвке

Ранее Аманда извинилась перед пользователями, которых оскорбляла в своем Twitter, и отметила, что уже год ведет трезвую жизнь.

Я хотела попросить прощения у тех, кого когда-то оскорбила в Twitter. В то время я сама чувствовала себя мерзко, и мне было сложно как-то иначе выразиться, потому что мое сознание было одурманено наркотиками. Но я уже год в завязке, Пол тоже. Хочу, чтобы вы знали, что я люблю вас и очень счастлива. Я чувствую, что наконец-то встретила своего человека, и это Пол, — говорила Аманда.

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Отношения, Свадьба, Актриса, Аманда Байнс.
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