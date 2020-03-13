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Данай Гурира призналась, как ее разыграли с помощью 50 зомби на съемках

Данай Гурира призналась, как ее разыграли с помощью 50 зомби на съемках
13:03 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Последние дни на съемочной площадке наверняка запомнятся актрисе надолго, ведь ее коллеги об этом как следует позаботились.

Данай Гурира на протяжении восьми сезонов "Ходячих мертвецов" играла отважную Мишонн и очень полюбилась фанатам, но ее время в сериале подошло к концу. 

В интервью изданию Entertainment Weekly Гурира рассказала, что завершение съемок для нее выдалось "очень эмоциональным", и призналась, что "была по-настоящему поражена тем, сколько любви получила от окружающих". Но это, разумеется, не все. Учитывая, какие события разворачиваются в "Ходячих мертвецах", было бы странно, если бы актеры и съемочная группа удержались от шалости в духе шоу.

Так что в итоге, когда вдохновленная теплым отношением коллег Данай вернулась в свой трейлер, она "обнаружила там около 50 зомби". Актриса со смехом рассказала, что "они были повсюду — лежали на диване, сидели на стульях", а кое-кто из них даже занял душ. Да, такой сюрприз точно не забудешь, и Гурира призналась, что уходить было тяжело. 

Я любила семью, которая у меня там появилась. Возможность быть частью этого стала для меня настоящим подарком, — сказала она. 

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Печаль из-за ухода Данай испытывает и ее коллега Норман Ридус, сыгравший Дэрила Диксона. Он заметил, что умение актрисы по-особенному подходить к каждой сцене невероятно его вдохновляло, и терять кого-то, с кем у тебя сложилась столь тесная связь, очень тяжело.

Последний эпизод с участием Гуриры будет показан в десятом сезоне "Ходячих мертвецов", который сейчас выходит на американском телеканале AMC.

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Знаменитости, Актриса, Съемки фильма, Розыграш, Данай Гурира.
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