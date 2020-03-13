Сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер ответил хейтерам, критикующим тату на его лице

Новости шоу бизнеса:Он сделал тату на лице — надпись Misunderstood под правым глазом, что переводится как "неправильно понятый".

Недавно 20-летний Пресли Гербер, сын Синди Кроуфорд, который тоже стал моделью, похвастался новой татуировкой.

Это не первая тату Гербера — его руки от плеч до кистей почти полностью покрыты рисунками и надписями, на тыльной стороне левой ладони — лист конопли, на пальцах обеих рук набиты буквы и есть тату на шее. Но именно надпись на лице вызвала шквал критики со стороны пользователей. Пресли не выдержал и обратился к подписчикам.

Много людей сейчас делают подтяжки лица, меняют пол, накачивают губы и так далее, а я лишь сделал маленькую татуировку на лице, и всем так нравится ненавидеть меня за это. Хмм? — написал Пресли в своем Instagram.

Ранее в прямом эфире Instagram он рассказал подписчикам, почему вытатуировал на лице слово Misunderstood.

Если бы я думал, что эта тату испортит мое лицо, я бы не делал ее. Это очевидно. Там написано, что я человек, которого часто понимают неправильно. Именно так я себя чувствую всю жизнь. Посмотрите, сколько хейтеров развелось, но мне плевать, если кому-то что-то не нравится, — высказался юный манекенщик.