Чем Вы привлекаете мужчин: тест, который даст ответ

Новости шоу бизнеса:Интересно, что именно нравится мужчинам в женщинах? Чем привлекают юные девы и взрослые дамы своих кавалеров?

Наверное, нет девушки, которая не думала бы об этом. Конечно, в каждой из нас есть что-то особенное и неповторимое. И дело тут не только во внешности. Играет роли интеллект, стиль поведения и черты характера.

Хотите узнать, что нравится мужчинам в вашем характере? У вас есть такая возможность! С помощью простого психологического теста можно узнать, какая черта вашего характера привлекает к вам ухажеров.

Посмотрите на картинку и выберите одну из пяти девушек. Какая из них понравилась вам больше всего? Ключ к тесту читайте чуть ниже.

Образ №1.

Парадокс в том, что если вы выбрали эту яркую леди, то в жизни вы спокойная и скромная девушка. Вы привлекаете мужчин своей хрупкостью, вызываете желание защищать и заботиться о вас. Мужчины ценят ваш спокойный нрав и уравновешенный характер.

Образ №2.

Мужчин привлекает ваше умение слушать и желание понимать их. У вас много друзей среди парней, все они любят выговориться перед вами, спросить вашего совета, поделиться проблемами. И каждый видит в вас родную душу. Вам легко общаться с людьми, даже с незнакомыми, вы умеете располагать их к себе.

Образ №3.

Для мужчин вы прекрасная Муза, которая вдохновляет их на красивые поступки. Не удивляйтесь тому, что все ваши знакомые парни в вас влюблены. Мужчинам нравится озорная искорка и легкость вашего характера, вы толкаете их на романтичные поступки.

Образ №4.

Вы сильная и уверенная в себе женщина. Мужчинам нравится ваша эрудиция, самостоятельность, сила воли, умение принимать решения. Вы притягиваете только сильных и состоявшихся мужчин, которые видят в вас не конкурентку, а надежного партнера. Многим вы кажетесь птицей высокого полета, а кто-то даже побоится с вами знакомиться, решив, что такая женщина ему не по зубам.

Образ №5.

Вы притягиваете мужчин своей простотой, но в то же время надежностью. В вас они чувствуют поддержку и готовность заботиться о них. Это и не удивительно, ведь вы – прекрасная хозяйка, которая умеет создавать домашний уют. Такие женщины, как вы, обычно очень счастливы в браке.

Конечно, нужно всегда помнить, что каждая из нас – уникальная и неповторимая. И обязательно на вашем пути встретится тот мужчина, который оценит все ваши достоинства и нежно полюбит каждый из ваших недостатков.