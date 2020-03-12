Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя

Новости шоу бизнеса:Пройдите этот простой тест и узнайте все о своих пороках.

В каждом из нас прячется не только светлая, но и тёмная сторона нашего характера. И даже нам самим она не всегда известна. Чтобы лучше узнать свой внутренний мир и понять, чего же ждать от самого себя в критических ситуациях, пройдите этот простой психологический тест.

Наши предки верили, что у каждого человека есть его тотемное животное. На подсознательном уровне мы до сих пор ассоциируем себя с представителем животного мира.

Посмотрите внимательно на картинку и выберите интуитивно одно животное. Оно-то и поможет распознать вашу темную сторону.

Дельфин.

Вы – человек творческий, всегда генерируете блестящие идеи, но не спешите воплощать в жизнь. А все почему? Потому что вам лень. И сколько бы вы не находили оправданий для своей бездеятельности, причина всегда одна – вам сложно побороть свою лень.

Слон.

Выбор слона говорит о том, что вы человек спокойный и уравновешенный. Но и у вас есть порок. Это зависть. Вам сложно искренне радоваться за друзей и родных, потому что становится как-то не по себе от их достижений. Вы бы и хотели иначе реагировать на успех своих близких, но не получается.

Колибри.

Вы человек открытый, позитивный, всегда готовы создать праздник в будний день. С вами приятно общаться. Но есть один недостаток, который мешает построить серьезные отношения со второй половинкой. Вы слишком любвеобильны. Флиртуете на право и на лево со всеми подряд, а это не нравится вашему партнеру.

Волк.

Ваша сильная сторона – это преданность. Друзья ценят вашу поддержку и надежность. Но есть одна черта характера, которая может все испортить. Вам трудно сдерживать свой гнев, а в гневе вы способны на страшные поступки.

Коала.

По натуре вы человек спокойный. Любите ко всем делам подходить основательно. Всегда просчитываете все наперёд. Ваш порок – жадность. Самое смешное, что сами вы этого не замечаете, считая себя бережливым человеком. Но вот ваши друзья думают иначе.

Лошадь.

Вы очень усердны и трудолюбивы. Друзья уважают вас за вашу настойчивость. Но есть то, что отталкивает от вас людей. И этот порок – гордыне. Задумайтесь над своим отношением к другим людям. Они чувствуют ваше воображаемое превосходство, а это мешает заводить друзей и даже продвигаться по карьерной лестнице.

Что ж, теперь вы знаете, где ваше слабое место. И можете поработать над своими недостатками, чтобы они не мешали вам в будущем.