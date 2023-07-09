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Пройдіть простий тест і дізнайтеся про свою темну сторону

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Психологічний тест по картинці
Психологічний тест по картинці. Фото pexels.com

Пройдіть цей простий тест і дізнайтеся все про свої вади.

У кожному з нас ховається не лише світла, а й темна сторона нашого характеру. І навіть нам самим вона не завжди відома. Щоб краще дізнатися про свій внутрішній світ і зрозуміти, чого чекати від самого себе в критичних ситуаціях, пройдіть цей простий психологічний тест.

Наші пращури вірили, що у кожної людини є її тотемна тварина. На підсвідомому рівні ми досі асоціюємо себе із представником тваринного світу. Подивіться уважно на картинку та виберіть інтуїтивно одну тварину. Воно і допоможе розпізнати вашу темну сторону.

Подивіться на цих тварин і виберіть ту, яка притягує вас більше за інших

Психологічний тест з картинки

Результати тесту:

  • Дельфін

Ви – людина творча, завжди генеруєте блискучі ідеї, але не поспішайте втілювати в життя. А чому? Тому що вам ліньки. І скільки б ви не знаходили виправдань для своєї бездіяльності, причина завжди одна – вам складно побороти свою лінь.

  • Слон

Вибір слона говорить про те, що ви людина спокійна і врівноважена. Але й у вас є вада. Це заздрість. Вам складно щиро радіти за друзів та рідних, бо стає якось ніяково від їхніх досягнень. Ви б хотіли інакше реагувати на успіх своїх близьких, але не виходить.

  • Колібрі

Ви людина відкрита, позитивна, завжди готові створити свято у будній день. З вами приємно спілкуватися. Але є одна вада, яка заважає побудувати серйозні стосунки з другою половинкою. Ви занадто велелюбні. Фліртуєте праворуч і ліворуч з усіма поспіль, а це не подобається вашому партнеру.

  • Вовк

Ваша сильна сторона – це відданість. Друзі цінують вашу підтримку та надійність. Але є одна характеристика характеру, яка може все зіпсувати. Вам важко стримувати свій гнів, а гніві ви здатні на страшні вчинки.

  • Коала

За вдачею ви людина спокійна. Любіть до всіх справ підходити ґрунтовно. Завжди прораховуєте все наперед. Ваша вада — жадібність. Найсмішніше, що самі ви цього не помічаєте, вважаючи себе ощадливою людиною. Але ваші друзі думають інакше.

  • Кінь

Ви дуже старанні та працьовиті. Друзі поважають вас за вашу наполегливість. Але є те, що відштовхує людей від вас. І ця вада — гордині. Подумайте над своїм ставленням до інших людей. Вони відчувають вашу уявну перевагу, а це заважає заводити друзів і навіть просуватися кар’єрними сходами.

Раніше "Телеграф" ділився не менш цікавим психологічним тестом, який може розповісти про ваші страхи. Все, що вам потрібно буде зробити, це подивитися на картинку.

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